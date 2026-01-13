ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Aπειλές και αδιέξοδα» ο διάλογος αγροτών- κυβέρνησης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί κριτική στη συνάντηση της κυβέρνησης με εκπροσώπους αγροτών, κάνοντας λόγο για αδιέξοδο και επικοινωνιακή διαχείριση.

Ως «απειλές και αδιέξοδα» χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ την συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση μάλιστα η συνάντηση έγινε με μειοψηφία των αγροτικών μπλόκων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι —όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, οι δομικές αδυναμίες του πρωτογενούς τομέα, οι συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η αισχροκέρδεια και η δράση μεσαζόντων, καθώς και ο αναμενόμενος ανταγωνισμός από τη συμφωνία Mercosur με προϊόντα διαφορετικών προδιαγραφών— η κυβέρνηση προχώρησε σε μια επικοινωνιακή διαχείριση, κηρύσσοντας τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στην ανακοίνωση τίθεται το ερώτημα για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν απαντά στο συγκεκριμένο ζήτημα και την κατηγορεί ότι βρίσκεται «πίσω από τις περιστάσεις», επικαλούμενος ιδεολογικούς, πολιτικούς και λειτουργικούς λόγους, καθώς και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να εγκαταλείψει, όπως αναφέρει, τον εκφοβισμό και τον προσχηματικό διάλογο και να συναντηθεί με εκπροσώπους της πλειοψηφίας των αγροτών, σε έναν διάλογο που θα οδηγήσει σε λύσεις.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποιεί ότι έχει καταθέσει επτά προτάσεις, τις οποίες χαρακτηρίζει ως διεξόδους από το αδιέξοδο, μετά από 45 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι προτάσεις αυτές είναι οι εξής:

Τιμή επτά λεπτών στο αγροτικό ρεύμα, με απόφαση της ΔΕΗ, της οποίας τη διοίκηση διορίζει η κυβέρνηση.

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην αντλία, με χρήση κάρτας αγρότη.

Ρητή απόρριψη της συμφωνίας Mercosur. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την καταψηφίζει και ότι, από τα ελληνικά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπέρ της συμφωνίας έχει ψηφίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία.

Πλήρης αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου μετά την ευλογιά.

Αποζημίωση του απολεσθέντος εισοδήματος των κτηνοτρόφων έως ότου καταστούν και πάλι παραγωγικά τα ελληνικά κοπάδια.

Επιστροφή στους αγρότες των ποσών που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταχράστηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άμεση αναστολή όλων των μέτρων κατάσχεσης και των διοικητικών μέτρων για οφειλές αγροτών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους παρόχους.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τη βάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

