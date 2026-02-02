Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Αλέξη Παπαχελά: Απόψε, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ (trailer)

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για το νέο διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται από τις ενέργειες Τραμπ, καθώς και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Μητσοτάκης Παπαχελάς

Απόψε, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 21.00, θα μεταδοθεί συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, που επικεντρώνεται στο νέο, διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται από τις ενέργειες Τραμπ, καθώς και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Δείτε το trailer:

Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Παπαχελά, απόψε στις 21.00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Αλέξης Παπαχελάς SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark