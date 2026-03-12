Για ένα «δυστοπικό διεθνές περιβάλλον» κάνει λόγο στην απόφασή της η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά από τη χτεσινή της συνεδρίαση, κατηγορώντας την ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «επιχειρούν με κάθε τρόπο να εμπλέκουν τη χώρα σε αυτές τις αρνητικές για όλη την ανθρωπότητα εξελίξεις: Με την πρόσδεση στο άρμα του Τραμπ και του Νετανιάχου, με την επικίνδυνη εμπλοκή την Ελλάδας στην πυρηνική πολεμική ομπρέλα της Γαλλίας, με τη στροφή από την πράσινη ενέργεια στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων ενεργειακών κολοσσών του φυσικού αερίου - στο πλαίσιο μάλιστα ενός αντιεπιστημονικού ανορθολογισμού που αμφισβητεί την κλιματική κρίση - και πλέον και στην πυρηνική ενέργεια».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία για τη χώρα μια πολυδιάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, η υπεράσπιση της ειρήνης έναντι του πολέμου και της δημοκρατίας έναντι του αυταρχισμού, η επιμονή στην ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και ενός οικονομικού μοντέλου βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης», σημειώνεται στην εν λόγω απόφαση.

Ειδικότερα, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή η ΠΓ επαναλαμβάνει τη θέση του κόμματος ότι «η απόφαση Τραμπ και Νετανιάχου να ξεκινήσουν αυτό τον πόλεμο συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου, στερείται οποιασδήποτε βάσης νομιμοποίησης», υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έγκαιρα είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που θα είχε για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια μια ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν».

Ξεκαθαρίζει, επίσης, για ακόμα μία φορά ότι «δεν πρέπει να υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο στις πολεμικές επιχειρήσεις οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις της χώρας, όπως ακριβώς δεσμεύτηκε η Ισπανία», ενώ «παράλληλα, η χώρα οφείλει να ανακαλέσει τη μεταφορά πυραύλων Patriot που μεταφέρθηκαν το 2021 στη Σαουδική Αραβία». «Είναι αναγκαία η χάραξη εθνικής γραμμής, ώστε η Ελλάδα να λάβει πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης, ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ταυτοχρόνως, αποτελεί προτεραιότητα ο άμεσος επαναπατρισμός όλων όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πλήττονται από τα χτυπήματα καθώς και ο απεγκλωβισμός των ναυτικών από τα σημεία του πολέμου», προσθέτει, διευκρινίζοντας ότι «η αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τη στήριξη της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία με την αποστολή φρεγάτας και αεροσκαφών», την οποία χαρακτηρίζει «ορθή» και «αυτονόητη».

«Την ίδια ώρα, η αποστολή F-16 από την Τουρκία είναι παράνομη ενέργεια κατοχικής δύναμης. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζουμε ότι η επίλυση του Κυπριακού οφείλει να τίθεται σε κάθε ευκαιρία, κάτι που δεν κάνει ο κ. Μητσοτάκης, και απαιτείται να αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες για το Κυπριακό από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», συμπληρώνει.

Μεταξύ άλλων η ΠΓ του κόμματος ασκεί κριτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που, όπως λέει, «έχει αποδειχτεί, για ακόμη μία φορά, κατώτερη των περιστάσεων», «με φωτεινή εξαίρεση τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ». Στο πλαίσιο αυτό, επαναφέρει και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για ένα σχέδιο ειρήνης και ασφάλειας για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο η οποία έχει κατατεθεί εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απαγόρευση εξαγωγής όπλων στις χώρες της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα σε όσες εμπλέκονται στις τοπικές συγκρούσεις, την επανέναρξη διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού και του Κυπριακού καθώς και μια πρωτοβουλία από την Ελλάδα για την ανοικοδόμηση της Συρίας, με δημοκρατία και ενότητα και με κατοχύρωση μειονοτικών εθνικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων.

Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, η ΠΓ τονίζει πως «η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμμένει ακόμα και σήμερα δογματικά σε μια πολιτική υπερπλεονασμάτων μέσω των άδικων έμμεσων φόρων και την ίδια ώρα να αφήνει ανέγγιχτη την αισχροκέρδεια και τα υπερκέρδη και μάλιστα να τα επιδοτεί με διάφορα άμεσα ή έμμεσα μέτρα». «Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν αρκούν και γι' αυτό δεν θα πετύχουν», υπογραμμίζει, προσθέτοντας πως «απαιτείται ένα μείγμα πολιτικής» στο πρότυπο των μέτρων που έχει προτείνει εδώ και χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ που «θα μειώσει του άδικους έμμεσους φόρους και θα αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια με ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην αγορά, με σαρωτικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους και επιβολή ποινών σε όσους αισχροκερδούν».

«Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχει ήδη ζητήσει κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, προκειμένου να παρουσιαστούν η αποτίμηση της κυβέρνησης για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στις τιμές καυσίμων και στο ενεργειακό κόστος, καθώς και τα ενδεχόμενα έκτακτα μέτρα που σχεδιάζονται για την προστασία της οικονομίας και των καταναλωτών. Στην ίδια κατεύθυνση, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες στη Βουλή και στο κοινωνικό πεδίο», σημειώνει.

Σχετικά, τέλος, με τις συμβάσεις υδρογονανθράκων, η ΠΓ παραπέμπει στο κείμενο πολιτικών θέσεων που εγκρίθηκαν στο συνέδριο του Ιουνίου 2025 του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπου «διατυπώθηκε σαφής πολιτική κατεύθυνση, σύμφωνα με την οποία η ενεργειακή στρατηγική της χώρας πρέπει να προσανατολιστεί στην ταχεία μετάβαση προς ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας και γίνεται ρητή αναφορά σε "απαγόρευση κάθε νέας παραχώρησης χερσαίων και θαλάσσιων εκτάσεων για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια και αυστηρή παρακολούθηση των συμβάσεων που είναι σε εξέλιξη και έχουν αδειοδοτηθεί"».

«Το σχέδιο νόμου που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με την Chevron και την HelleniQ Energy σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης έρχεται με έναν επικοινωνιακό ορυμαγδό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να κρύψει την τυφλή εξυπηρέτηση των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, την πρόσδεση στο άρμα του τραμπισμού και την έλλειψη ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής», αναφέρει η απόφαση της ΠΓ και συνεχίζει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτά τα σχεδόν επτά χρόνια έχει προβεί σε οβιδιακές μετατοπίσεις στην ενεργειακή της στρατηγική. Ο κ. Μητσοτάκης από τα μεγάλα λόγια για την πράσινη ενέργεια, την ατζέντα του ‘πρωτοπόρου στην Ευρώπη για την πράσινη ανάπτυξη' και την ανάγκη διακοπής των ορυκτών καυσίμων και μάλιστα από το κορυφαίο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στο δόγμα του τραμπισμού για το ‘drill baby drill', έχει ξεχάσει τη Συμφωνία των Παρισίων, την ανάγκη για κλιματική ουδετερότητα και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την ανθεκτικότητα των κοινωνιών, όπως ξέχασε τις ενεργειακές κοινότητες και τη δίκαιη μετάβαση».

Σύμφωνα με την ΠΓ, «η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει αυτές τις παραχωρήσεις ως θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», ωστόσο, όπως σημειώνει, «τα ζητήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν μπορούμε να τα αποθέτουμε ή να τα ευθυγραμμίζουμε με συμφέροντα ή τις αποφάσεις ενός ενεργειακού κολοσσού» και «μόνο κριτήριο πρέπει να είναι το διεθνές δίκαιο και η διεθνής νομιμότητα».

