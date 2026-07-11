Τουρκία: Η εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη 36 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκία σε περιοχή που ελέγχεται από την αντιπολίτευση

Την κράτηση 36 ατόμων, ανάμεσά τους και τον δήμαρχο μιας περιοχής της Άγκυρας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της κύριας αντιπολίτευσης, διέταξαν οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί δωροδοκίας και νόθευσης διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η Εισαγγελία της Άγκυρας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση 27 από τους υπόπτους, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων συνεχίζονται, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία.

Με ανάρτησή του στο X, ο δήμαρχος της Τσανκάγια στην Άγκυρα, Χουσεΐν Τσαν Γκιουνέρ, εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ανέφερε ότι έχει γνωστοποιήσει στις αρχές την τοποθεσία του και ότι έδωσε εφεδρικό κλειδί του σπιτιού του στους αστυνομικούς που διενεργούν έρευνα στην κατοικία του, καθώς ο ίδιος επιστρέφει στην Άγκυρα.

«Από τότε που αναλάβαμε τη διοίκηση αυτού του θεσμού, τον έχουμε διαχειριστεί με τον πλέον υποδειγματικό τρόπο και δεν έχουμε επιδείξει την παραμικρή συμπεριφορά που θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη όσων μας στήριξαν», ανέφερε ο Γκιουνέρ.

Πηγή: skai.gr

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