Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Μαρία Συρεγγέλα κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις» έκανε σφοδρή επίθεση στην υποκριτική στάση του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό. «Λέτε ότι η διακομματική έκθεση για το δημογραφικό βρίσκεται στο συρτάρι της Νέας Δημοκρατίας ενώ στην πραγματικότητα την έχετε κρύψει εσείς στο συρτάρι της Χαριλάου Τρικούπη και την αγνοείτε».

Η βουλευτής υπογράμμισε πως ο κύριος Ανδρουλάκης αντιγράφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ του 2015 τάζει για το δημογραφικό και το στεγαστικό λεφτά που δεν έχει. «Ανακοινώνετε μέτρα που όχι απλά δεν τα κοστολογείτε αλλά δεν σας νοιάζει και να τα κοστολογήσετε. Αυτές οι τακτικές μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση και στα αχρείαστα μνημόνια.»

Η κ. Συρεγγέλα ανέφερε:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει υλοποιήσει την πλειοψηφία των προτάσεων από το 2019 έως και σήμερα. Από το 2008 οι κυβερνήσεις της ΝΔ είναι αυτές που έφερναν διαχρονικά όλες τις νομοθεσίες για την προστασία και το επίδομα μητρότητας, για να φτάσουμε σήμερα να τα δικαιούνται ισότιμα όλες οι μαμάδες. Και αυτό κάνει και σήμερα με τον παρόν νομοσχέδιο που βάζει ένα ακόμα λιθαράκι στην αντιμετώπιση του στεγαστικού».

Τέλος, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ πως κουνούν το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία ενώ εκείνοι στην πράξη μένουν άπραγοι. «Σας προκαλώ να έρθετε στο βήμα και να πείτε σε κάθε ελληνική οικογένεια γιατί ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δηλώσατε παρών στο άρθρο 31 του 4808/21 που όριζε πως κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα ετών ή φροντιστής δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας. Να πείτε επίσης γιατί στο ίδιο νομοσχέδιο καταψηφίσατε την προστασία από την απόλυση για τους πατέρες.»



