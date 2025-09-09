Της Δέσποινας Βλεπάκη

Δυναμικό παρών ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη στη 89η ΔΕΘ, μια σημαντική στιγμή για το κίνημα που συμμετέχει ως αξιωματική αντιπολίτευση στην Έκθεση Θεσσαλονίκης μετά από 16 χρόνια.

Οι συσκέψεις στη Χαριλάου Τρικούπη είναι συνεχείς, με τους επιτελείς να επιχειρούν να σταχυολογήσουν τα πιο σημαντικά σημεία του προγράμματος που θα παρουσιαστούν, με στόχο να περάσει το μήνυμα της ανάγκης για «πολιτική αλλαγή» στους πολίτες.

Με κεντρική ιδέα «Μια Ελλάδα για όλους» αλλά και την επιστροφή της ηθικής στην πολιτική, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το Βελλίδειο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης, ενώ θα αναδείξει και όσα δεν ακούστηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.

Στην πρώτη γραμμή η ακρίβεια αλλά και το κράτος δικαίου. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, που σε συνέντευξή του χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό σε άμυνα.

«Εικόνα ενός Πρωθυπουργού σε άμυνα που έχει χάσει πλέον την πρωτοβουλία κινήσεων. Η πτώση της αγοραστικής δύναμης, η χαμηλή διοικητική επάρκεια του κράτους, η εκτεταμένη διαφθορά και η καθεστωτική αλαζονεία έχουν διαμορφώσει ένα αίτημα απαλλαγής που μετατρέπεται σε ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Πού συμπυκνώνεται αυτό; Τα στελέχη της κυβέρνησης διατυμπανίζουν ότι νοιάζονται για τους αδύναμους ενώ στην ομιλία του Πρωθυπουργού αποτυπώθηκε με σαφήνεια ακριβώς το αντίθετο», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στο Mega.

Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, ωστόσο θα αναδεικνύουν την κοινωνική ατζέντα και κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ.

Στελέχη της πράσινης παράταξης επισημαίνουν σε κάθε τόνο ότι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δέχεται εισηγήσεις να αποφύγει στην ομιλία του την άμεση αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή, υπενθυμίζοντας όμως τα κακώς κείμενα του παρελθόντος, όπως ακριβώς έκανε και από το βήμα του Ζαππείου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την 3η Σεπτέμβρη.

Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντάται με εκπροσώπους κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, ενώ το απόγευμα θα συνομιλήσει με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Βηθλεέμ Maher Nicola Canawati και τον Παλαιστίνιο Πρέσβη στην Αθήνα Yussef Dorkhom για την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη.

«ΠΑΣΟΚ ΠΑΝΤΟΥ» στη Βόρεια Ελλάδα

Το στοίχημα είναι μεγάλο για όλη την παράταξη, και πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη το Σάββατο στο Βελλίδειο κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ σαρώνουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα με συγκεκριμένη αποστολή. Βουλευτές και στελέχη αλιεύουν τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τον κάθε νομό, ενημερώνονται για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και παρουσιάζουν στους πολίτες τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα.

Ήδη, από χθες ο Πάρις Κουκουλόπουλος και η Όλγα Μαρκογιαννάκη είχαν επαφές στην Κοζάνη, ο Πέτρος Παππάς με άλλα στελέχη του κινήματος περιόδευσαν στην Πιερία, ενώ στην Καβάλα βρέθηκε ο Στέφανος Παραστατίδης.

Σήμερα, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφτούν τις Σέρρες, το Κιλκίς και τον Έβρο, ενώ το πρόγραμμα είναι γεμάτο μέχρι και την Παρασκευή. Το Σάββατο το «όλον ΠΑΣΟΚ» θα δώσει ραντεβού στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του προέδρου του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

