Συρεγγέλα: Με τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων θα στηρίξουμε τους αδύναμους

«Από τη φορολόγηση των υπερεσόδων των διυλιστηρίων θα στηρίξουμε συνταξιούχους και ευάλωτους» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Άκη Παυλόπουλο η γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα.

Η κ. Συρεγγέλα τόνισε ότι «δεν είναι πρώτη φορά που μπαίνουμε στη διαδικασία έκτακτης φορολόγησης σε πλεονάζοντα κέρδη. Με αυτά τα χρήματα ενισχύσαμε το προηγούμενο διάστημα τη μέση οικογένεια και τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας».

Η γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Δυτικής Αθήνας, αναφερόμενη στη χρονική συγκυρία της κυβερνητικής παρέμβασης και στη φορολόγηση των υπερκερδών ανέφερε: «Αν σκεφτόμασταν μικροκομματικά, θα είχαμε ανακοινώσει το μέτρο αυτό προεκλογικά. Όμως δεν λειτουργεί έτσι ένα σοβαρό κράτος. Έπρεπε πρώτα να βεβαιωθούμε ότι το μέτρο θα απέδιδε και πως δεν θα ήταν μια παρωδικά ωραία διαδικασία για τα μάτια του κόσμου».

Τέλος, η κ. Συρεγγέλα αναφέρθηκε και στην έκθεση της ισπανικής Κεντρικής Τράπεζας λέγοντας πως «το πόρισμα της έκθεσης φανερώνει ότι δεν αποδίδει αυτό που λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη μείωση του ΦΠΑ» και πρόσθεσε: «Οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες. Αν γίνεται μείωση του ΦΠΑ, αλλά αυτό δεν φτάνει στον καταναλωτή, τότε στο τέλος έχουμε καταφέρει μόνο μείωση των εσόδων του κράτους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.