Συνάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕνΔΕ, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τρέχοντα ζητήματα της απονομής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των νέου δικαστικού χάρτη, την κατανομή των νέων οργανικών θέσεων στα Εφετεία και την αναγκαιότητα αύξησης των θέσεων των προέδρων Πρωτοδικών, το ζήτημα της διαμόρφωσης ικανοποιητικού πλαισίου αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών δικηγόρων, καθώς και ζητήματα καθημερινής διαχείρισης του υπηρεσιακού φόρτου εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, άκουσε «με ουσιαστικό ενδιαφέρον τα αιτήματα και τους προβληματισμούς μας και εισέφερε πολύ σημαντικές προτάσεις για πολλά εξ αυτών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

