Βουλή: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με 257 ψήφους κατά, 4 υπέρ και 8 «παρών» απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας του γ.γ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη, για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της παράβασης του νόμου περί χρηματοδότησης κομμάτων.

Με 198 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 8 παρών η Ολομέλεια της Βουλής έκανε δεκτή την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου μετά από μήνυση του προέδρου των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμιση. Την άρση ζητήσει και ο κ. Μάντζος.



Πηγή: skai.gr

