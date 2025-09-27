Νέα Υόρκη: Στην επίσημη δεξίωση του Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

Το πρωθυπουργικό ζεύγος φωτογραφήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

