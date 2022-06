Δένδιας: Η αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας αποσταθεροποιεί ευρύτερες περιοχές

Η αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας αποσταθεροποιεί ευρύτερες περιοχές, στο Αιγαίο, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στον Καύκασο, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε κοινές δηλώσεις του, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μιρζογιάν, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα.

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, ενημέρωσε τον ομόλογό του «για την έξαρση της τουρκικής παραβατικότητας, τόσο στο επίπεδο της ρητορικής, όσο και στο επίπεδο των παραβιάσεων».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις άριστες σχέσεις των λαών Ελλάδας και Αρμενίας, που χάνονται στα βάθη των αιώνων και τους ισχυρότατους συνδετικούς κρίκους, που αποτελούν η πολύ σημαντική αρμενική παροικία στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες Έλληνες πολίτες και η ελληνική κοινότητα στην Αρμενία.

Υπενθύμισε πως η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Αρμενίας σε δύσκολους καιρούς και τόνισε πως «αυτό θα συμβαίνει πάντα».

Ο ίδιος άλλωστε επισκέφθηκα το Γερεβάν τον Οκτώβριο του 2020, όταν οι εχθροπραξίες στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη, προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς την αρμενική πλευρά.

Η αλληλεγγύη, τόνισε δε, δεν έμεινε μόνο στα λόγια, καθώς η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των αρμενικών οργανώσεων στη χώρα μας και με τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποίησε δύο αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Το γεωπολιτικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί ριζικά από τότε, όμως δεν έχει μεταβληθεί η ελληνική θέση, αναφορικά με το Ναγκόρνο Καραμπάχ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

«Στηρίζουμε την επίτευξη ειρηνικής και κοινά αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, που αποτελεί πάντα το Ευαγγέλιο της εξωτερικής μας πολιτικής».

«Ο διάλογος πρέπει να συνεχισθεί. Και πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες που θα έβαζαν, εκ νέου, σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια».

Τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα στηρίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της ομάδας Μινσκ, καθώς επίσης και τη συμβολή τής Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα αυτά και επισήμανε πως «τα ζητήματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα και να γίνει σεβαστό το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο».

Εξέφρασε ακόμη τη στήριξη της Ελλάδας για την αποστολή ανεξάρτητης επιτροπής της UNESCO στην περιοχή, προκειμένου να εξετάσει ζητήματα που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναφέρθηκε στις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, που συνδέονται ιστορικά, καθώς η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων το 1996, ενώ η αρμενική Βουλή αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Ασσυρίων το 2015.

Επισήμανε δε πως η συνεργασία στους Διεθνείς Οργανισμούς είναι πάντα υποδειγματική και ευχαρίστησε την Αρμενία για την στήριξη των ελληνικών θέσεων στα θέματα που αφορούν την παράνομη κατοχή τμήματος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην UNESCO.

Οι δύο χώρες έχουν επίσης αποφασίσει να στηρίξουν αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ακόμη στη διεξαγωγή της πρώτης τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ελλάδας, Αρμενίας και Κύπρου για θέματα διασποράς, που συγκάλεσε πρόσφατα ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης στην Πάτρα, κατά την οποία υπογράφηκε σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.

Ανέφερε ακόμη πως συμφωνήθηκε να διοργανωθεί μια τριμερής συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών το συντομότερο δυνατόν στο Γερεβάν, σαν ένα πρώτο βήμα για τη συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών.

Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να βελτιωθούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας και επισήμανε πως στη συνάντηση υπήρξε συνεννόηση και ο αρμόδιος υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης θα επιμεληθεί ώστε να υπάρξει στοχευμένη προσέγγιση με στοχευμένες συναντήσεις μεταξύ επιχειρηματιών.

«Η Ελλάδα στηρίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός διεθνούς διαδρόμου μεταφορών και διαμετακόμισης μεταξύ του Κόλπου και της Μαύρης Θάλασσας», τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Επίσης, τασσόμαστε υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ-Αρμενίας», προσέθεσε. «Πιστεύουμε ότι η Αρμενία μπορεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής του Καυκάσου και πέρα από αυτόν».

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε μετά τη συνάντηση υπεγράφη από τους δύο υπουργούς Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για δυναμικά εξελισσόμενες σχέσεις, που βασίζονται στη μακρά φιλία και την αμοιβαία βοήθεια μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας έκανε λόγο από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μιρζογιάν.

«Αρμένιοι και Έλληνες έχουν ζήσει και δημιουργήσει ο ένας δίπλα στον άλλον», επισήμανε και υπενθύμισε πως φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας- Αρμενίας.

«Εκφράζω τον σεβασμό μου για την αρμενική κοινότητα στην Ελλάδα και την ελληνική κοινότητα στην Αρμενία και εκτιμώ τη συνεισφορά τους για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των λαών μας», σημείωσε.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας και Αρμενίας», επεσήμανε και προσέθεσε πως οι ελληνοαρμενικές σχέσεις αναπτύσσονται όχι μόνο σε διμερές αλλά και σε πολυμερές επίπεδο.

Χαρακτήρισε την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Αρμενίας και Κύπρου πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ένα καλό εργαλείο για την προώθηση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.

Υπέγραψα με τον ΥΠΕΞ της Αρμενίας, A.Mirzoyan, Μνημόνιο Κατανόησης Υπ.Εξωτερικών 🇬🇷&🇦🇲 για συνεργασία σε 🇪🇺 θέματα -Ι signed with #Armenia FM @AraratMirzoyan #MoU between @GreeceMFA & @MFAofArmenia on cooperation on #EU related matters. pic.twitter.com/6w0oGkDP12