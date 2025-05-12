Εντός του Μαΐου θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε ομιλία του σε εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, ο Κ. Χατζηδάκης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η κατάσταση στη χώρα μας ως προς την οδική ασφάλεια έχει βελτιωθεί μεν αλλά η εικόνα παραμένει σε χειρότερα επίπεδα σε σχέση με την ΕΕ.

Όπως είπε: «Έχουμε λιγότερες συγκρούσεις, λιγότερους νεκρούς, λιγότερους τραυματίες. Το 1998, που καταγράφηκε η χειρότερη επίδοση, είχαν χάσει τη ζωή τους 2.182 άτομα. Το 2023, έφτασαν τα 627. Έχουμε κάνει βήματα, λοιπόν, αλλά δεν φτάνουν. Γιατί σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στοιχεία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Μεταξύ 2019 και 2024 είχαμε μείωση 3% στα θανατηφόρα τροχαία. Όταν η αντίστοιχη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 13%. Το 2024, όμως, είχαμε αύξηση κατά 4% σε σχέση με το 2023. Αυτό και μόνο δείχνει ότι δεν χωρά κανένας εφησυχασμός».

Συγχρόνως, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε 5 άξονες πολιτικής για την οδική ασφάλεια που περιλαμβάνουν:

1. Σύγχρονες υποδομές που προστατεύουν

«Ο οδικός άξονας Πατρών-Πύργου θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος. Ήδη έχουν παραδοθεί αρκετά κομμάτια του Ε65, ενώ το βόρειο τμήμα αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του επόμενου έτους. Κατασκευάζουμε το flyover στη Θεσσαλονίκη. Την περασμένη Παρασκευή υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τον Βόρειο Οδικό Άξονα στην Κρήτη. Αυτά τα έργα δεν έχουν μόνο αναπτυξιακή διάσταση. Έχουν και θετική αντανάκλαση στην ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών», ανέφερε.

2. Βιώσιμη και ασφαλής μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, πάνω από 400 νέα λεωφορεία κυκλοφορούν ήδη στην Αθήνα, ενώ ως το τέλος του έτους, θα ξεπεράσουν τα 950. Παράλληλα, ξεκίνησαν τα έργα για τη Γραμμή 4 του Μετρό, παραδόθηκε το μετρό Θεσσαλονίκης μετά από 18 χρόνια και στις αρχές του επόμενου έτους παραδίδεται και η επέκταση προς Καλαμαριά. Επιπλέον επεκτάθηκε η λειτουργία του Μετρό έως τις 2:30 τα ξημερώματα την Παρασκευή και το Σάββατο ενώ σχεδιάζεται η 24ωρη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, τα Σαββατοκύριακα. «Η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς δεν είναι μόνο θέμα κυκλοφορίας ή περιβάλλοντος. Είναι και μια ασφαλής εναλλακτική για τη μετακίνηση των πολιτών», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

3. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση του ορίου ταχύτητας στις πόλεις από 50 σε 30 χλμ/ώρα ενώ κατατάσσει τις παραβάσεις σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με την επικινδυνότητά τους: χαμηλή, μεσαία, υψηλή και υψηλή με ιδιαίτερες επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια.

Για τις βαριές παραβάσεις -υπερβολική ταχύτητα, μη συμμόρφωση με κόκκινη σηματοδότη, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ- οι ποινές γίνονται πραγματικά αυστηρές: πρόστιμα έως 1.500 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για μήνες, ακόμα και φυλάκιση.

Παράλληλα, προβλέπεται κλιμάκωση των κυρώσεων για τους οδηγούς που υποπίπτουν συχνά σε παραβάσεις.

4. Περισσότεροι έλεγχοι, με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών

Τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο οι έλεγχοι όσο και οι παραβάσεις που βεβαιώνονται. «H Τροχαία δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα. Οι νέες τεχνολογίες, όμως, μπορούν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια», επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε: «Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους της Αττικής 388 κάμερες. Στόχος είναι οι κάμερες να φτάσουν τις 2.000 και άλλες 500 να τοποθετηθούν σε λεωφορεία εν κινήσει για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων. Η εγκατάστασή των επιπλέον καμερών θα ξεκινήσει στα τέλη του έτους. Με τις κάμερες αυτές θα ελέγχονται μια σειρά από παραβάσεις, όπως υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παράβαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού, μη χρήση κράνους. Οι παραβάσεις θα βεβαιώνονται αυτόματα και ψηφιακά και θα επιδίδονται στους πολίτες μέσω του gov.gr».

5. Οδική παιδεία

«Θα πρέπει να διδάσκουμε τα νέα παιδιά ότι καλός οδηγός δεν είναι εκείνος που τρέχει υπερβολικά ή κάνει επικίνδυνες προσπεράσεις. Αλλά εκείνος που οδηγεί με ασφάλεια, εκείνος που δείχνει σεβασμό και στους υπόλοιπους οδηγούς, αλλά και στους πεζούς», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Προσέθεσε ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας, με χιλιάδες σεμινάρια, με προσομοιωτές, με ομιλίες, έχει μπει σε σχολικές αίθουσες, σε στρατόπεδα, σε πανεπιστήμια και ότι είναι υποχρέωση της Πολιτείας να υποστηρίξει το έργο του. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην ικανοποίηση ενός αιτήματος του Ινστιτούτου:

«Στον ΣΕΑ Μεγάρων, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών, προχωρούμε, επιτέλους, στην εγκατάσταση Χώρου Εκδηλώσεων Προαγωγής της Οδικής Ασφάλειας. Η σχετική Υπουργική Απόφαση υπογράφηκε την Παρασκευή από τον αρμόδιο Υπουργό Χρίστο Δήμα. Είναι ένας τρόπος να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις πολύτιμες δράσεις σας», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε:

«Κάθε ζωή που χάνεται στην άσφαλτο, είναι μια ιστορία που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Είναι ένα σπίτι που μένει βουβό. Ας κάνουμε -Πολιτεία, φορείς, ο κάθε πολίτης ξεχωριστά- ό,τι μπορούμε, για να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια. Δεν είναι τεχνικό θέμα, δεν είναι ζήτημα οικονομικό, δεν είναι καν ζήτημα νομοθετικό. Είναι ζήτημα ανθρωπιάς».

