«Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την Ανάσταση και αύριο το Πάσχα με την αγορά σταθεροποιημένη, με επάρκεια αγαθών και τις τιμές σταθεροποιημένες», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα περάσει στη Χαλκιδική το Πάσχα.

«Νομίζω ότι είναι η ώρα τώρα της περισυλλογής, της οικογένειας, της πίστης των παραδόσων. Από την άλλη βδομάδα συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά», σημείωσε ο κ. Σχοινάς.

«Το πρωί της Τρίτης του Πάσχα θα πάω στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με τους τρεις Επιτρόπους Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφικής Ασφάλειας και Ζωονόσων, που είναι οι αρμοδιότητές μου. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, πολλές μεταρρυθμίσεις που τρέχουν και πρέπει να πάμε με υπερηχητικές ταχύτητες», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

