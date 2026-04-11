Στις 24 και 25 Απριλίου η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέση

UPDATE: 10:08
Στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

H επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που σοβεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και η Ευρώπη προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον αμυντικό της ρόλο, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και με τον πόλεμο της Ουκρανίας να συνεχίζεται. 

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου αναμένεται να ενισχύσει την ελληνογαλλική στρατηγική σχέση. 

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

