Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια, ο Νίκος Ανδρουλάκης συζητά σήμερα με τοπικές αρχές και φορείς στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε σύσκεψη μέσω zoom που πραγματοποιήθηκε χθες και στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο βουλευτής Στέφανος Παραστατίδης, ο γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης και τοπικοί παράγοντες της Κρήτης κλείδωσε η στρατηγική την οποία θα αναπτύξει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις θα εστιάζουν στη λογική της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κόσμου της Κρήτης. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί το δίκτυο της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να εκπαιδευτούν οι τοπικές κοινωνίες, με ημερίδες σε σχολεία αλλά και χωριά της Κρήτης. Στο τραπέζι έπεσε και η ιδέα ενεργοποίησης τοπικών καλλιτεχνών για την ευαισθητοποίηση του κοινού.Το μήνυμα είναι ότι «η οπλοκατοχή δεν είναι μαγκιά» και είναι ένα προσωπικό στοίχημα του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι γέννημα θέμα της Κρήτης και βρίσκεται σήμερα στο νησί δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι κατανοεί το πρόβλημα και επιθυμεί την επίλυση χέρι χέρι με την τοπική κοινωνία.

«Οι ανθρωποκτονίες στην Κρήτη ακολουθούν τον μέσο όρο της υπόλοιπης Ελλάδας. Δηλαδή μη φτάσουμε και στο σημείο να θεωρούμε ότι ο καθένας μπορεί να κρατά ένα πιστόλι κι έχουμε ένα ειδικό παράδειγμα. Ποιο είναι το ζήτημα; Οτι υπάρχουν κάποιες ζώνες ανομίας. Το κράτος λοιπόν πρέπει να είναι εκεί η αστυνομία πρέπει να είναι εκεί και να μην επιτρέπουμε να υπάρχει και οπλοκατοχή και χρήση όπλων και όλα αυτά τα φαινόμενα... Προσωπικά θα πάρω πρωτοβουλία για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα και αύριο θα την παρουσιάσω στο Ηράκλειο μαζί με την κοινωνία των πολιτών τους αυτοδιοικητικούς» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε χθεσινή του τηλεοπτική συνέντευξη στο OPEN.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι από 24 περιοχές, τέσσερις χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, ο περιφερειακός διευθυντής της αστυνομίας της Κρήτης και οι διευθυντές 4 νομών, οι επικεφαλής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και ο αρχιεπίσκοπος της εκκλησίας της Κρήτης.

Πηγή: skai.gr

