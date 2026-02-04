Στην ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση με τίτλο «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης», το οποίο σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης υπηρετεί το στόχο για μια σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική, η οποία προωθεί την ανάπτυξη, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προστατεύει τη νομιμότητα και διασφαλίζει το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, κατατέθηκε τροπολογία που ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία προσωρινών δομών, υπό την αιγίδα του υπουργείου Μετανάστευσης, στην Κρήτη. Όπως διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης κατά την συζήτηση στη Βουλή χθες «αυτήν τη στιγμή, για να γίνει μια δομή χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα, επειδή όμως η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος είναι μια διαδικασία που καθυστερεί, η σύσταση δομών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μπορεί να γίνεται με υπουργική απόφαση». Σύμφωνα με τον υπουργό, πρόκειται για δύο προσωρινούς χώρους, στο Ηράκλειο και στα Χανιά.

«Εκεί θα είναι δυνατό να γίνεται η διαδικασία της αρχικής φιλοξενίας, ο διαχωρισμός των ατόμων και όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ θα ακολουθούν τη διαδικασία της παροχής ασύλου αλλά και της μεταφοράς τους.

Όσοι έχουν μη προσφυγικό προφίλ, κατά τις διατάξεις του νέου νόμου που θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο, θα οδηγούνται σε χώρους κράτησης ώστε, όταν απορριφθεί το άσυλό τους, να ακολουθείται και η διαδικασία της επιστροφής τους», τόνισε ο κ. Πλεύρης. «αυτήν τη στιγμή, για να γίνει μια δομή χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα, επειδή όμως η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος είναι μια διαδικασία που καθυστερεί, η σύσταση δομών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μπορεί να γίνεται με υπουργική απόφαση».

Στην τροπολογία ορίζεται και η δυνατότητα να μην δίνονται μόνο στους δήμους που πλήττονται από το μεταναστευτικό αντισταθμιστικά αλλά και στην περιφέρεια, βάσει των πιέσεων που δέχεται από το μεταναστευτικό.

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα εισάγοντας αυτόματη ανανέωση για τις «ασφαλείς» κατηγορίες αδειών όπως η εξαρτημένη εργασία με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και καθιερώνει ελάχιστη διάρκεια δύο ετών για κάθε άδεια διαμονής

Την ίδια ώρα, ενισχύει τις διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, απλουστεύει τα στάδια και δίνει ευελιξία στην αλλαγή εργοδότη ενώ καθιερώνει ελάχιστο ηλικιακό όριο και εντάσσει τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης ως δυνητικούς εργοδότες. Παράλληλα, θεσπίζει fast track διαδικασία για εργαζόμενους σε μεγάλα δημόσια έργα και στρατηγικές επενδύσεις.

Σε σχέση με τη διεθνή συνεργασία, το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση προωθεί διμερείς διακρατικές συμφωνίες με χώρες προέλευσης δίνοντας έμφαση στη συνεργασία για επιστροφές παράνομα διαμενόντων και στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Παράλληλα, επιδιώκει την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης και γνώσης εισάγοντας νέες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων όπως Tech visa και Talent visa ρυθμίζοντας παράλληλα θέματα επισκέψεων καθηγητών και επιταχύνοντας προξενικές διαδικασίες σε επιλεγμένες περιπτώσεις, ενώ αυξάνει τη διάρκεια άδειας διαμονής για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης μέσω της Blue Card.

Οι άδειες διαμονής θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια των σπουδών παρέχοντας ταυτόχρονα δικαίωμα μερικής απασχόλησης και δυνατότητα παραμονής μετά την αποφοίτηση για αναζήτηση εργασίας με ταχύτερη χορήγηση θεωρήσεων στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το νομοσχέδιο αξιοποιεί τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που διαμένουν νόμιμα στη χώρα προωθώντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς με ελλείψεις όπως οι κατασκευές η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός, μειώνει την εξάρτηση από επιδόματα και ενισχύει την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις για την παράνομη διακίνηση μεταναστών σε όλα τα επίπεδα, τιμωρεί τη συνδρομή σε παράνομους μετανάστες από νόμιμους μετανάστες, προβλέπει απώλεια καθεστώτος νομιμότητας για όσους τους συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο και ακόμη ισόβια κάθειρξη για διακινητές ενώ θεσπίζει υφ' όρων απόλυση αλλοδαπών που εκτίουν πλημμεληματικές ποινές φυλάκισης υπό την προϋπόθεση της άμεσης απέλασης.

Οι ΜΚΟ

Σχετικά με τις ΜΚΟ, το νέο νομοσχέδιο ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας τους με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, απλοποιεί τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο του υπουργείου και αυστηροποιεί κυρώσεις για μέλη που εμπλέκονται σε διακίνηση. Ειδικότερα, προβλέπει πολυετή κάθειρξη και διαγραφή της ΜΚΟ από το μητρώο και κατάργηση προνομιακών προγραμματικών συμβάσεων ενώ η σύναψη συμβάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο προβλέπει σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Μεταναστευτικής Πολιτικής για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και θεσπίζει την υφ' όρων απόλυση με άμεση απέλαση όσων μεταναστών εκτίουν πλημμεληματικές ποινές φυλάκισης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.