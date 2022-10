Αφετηρία επανεκκίνησης των ελληνογερμανικών σχέσεων η επίσκεψη Σολτς Πολιτική 06:31, 27.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στην Αθήνα ο Γερμανός καγκελάριος, επισκέπτεται νωρίς το πρωί την Ακρόπολη -Η ατζέντα των συζητήσεων με τον Έλληνα πρωθυπουργό