ΠΑΣΟΚ: «Στάχτη στα μάτια» η Προανακριτική της ΝΔ - Νομικές ακροβασίες και αντιφάσεις βλέπουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που μελέτησαν το αίτημα για προανακριτική της ΝΔ σημειώνουν ότι η πλειοψηφία υπεκφεύγει με το συγκεκριμένο κείμενο και επιχειρεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού. Τονίζουν ότι το αίτημα της ΝΔ βρίθει αντιφάσεων και επί της ουσίας «κατασκευάζεται» ένα εξωφρενικό νομικά αδίκημα για τον κ. Καραμανλή με μοναδικό στόχο το δικαστικό συμβούλιο επειδή δεν θα στέκει αυτό για το οποίο τον παραπέμπουν, εν τέλει να τον απαλλάξει με βούλευμα.

Η παράβαση καθήκοντος που αποδίδουν στον κ. Καραμανλή, είναι ότι είχε τάχα σκοπό να βλάψει τον ΟΣΕ. Δηλαδή πως ό,τι έκανε, το έκανε για να βλάψει τον ΟΣΕ στερώντας του πόρους και προσωπικό σχολιάζουν στελέχη της πράσινης παράταξης που κάνουν λόγο για νομική ακροβασία, την οποία όπως τονίζουν καταρρίπτει ο ίδιος ο Μπακαϊμης ο οποίος στο κατηγορητήριο του :

«Προκύπτει ευθεία εκ του νόμου ειδική εποπτική λειτουργία και έλεγχος από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επί του διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής (ΟΣΕ) ως προς την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας παράλληλη και ανεξάρτητη με την εποπτεία της ΡΑΣ» (Ν.4632/2019, π.δ. 123/2017 ΚΑΙ:Άρθρα 40, 45-50 Ν.4974/2022 Προισχυσας ν.4408/2016 άρθρο 54)

Άρα δεν είχε διοικητική εποπτεία -όπως τη βάπτισαν στη ΝΔ-, αλλά εποπτεία ως προς την ασφάλεια» υπογραμμίζουν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Η ΝΔ έχει μία αντίφαση. Από τη μία λέει ότι δεν βλέπει ευθύνες και είναι διοικητικές οι ευθύνες και απ την άλλη προχωράει σε μία παραπομπή κατά τη γνώμη μου γίνεται για τα μάτια του κόσμου, για να μην πει κάποιος ότι η ΝΔ δεν προχώρησε σε παραπομπή. Ενώ ο Πρωθυπουργός στην ουσία είπε ότι δεν βλέπει ή έδειξε να μην βλέπει ευθύνες, είναι σαν να ψάχνουν κάποιο πλημμέλημα. Ποια παράβαση καθήκοντος αφού δεν είχε καθήκον ο κ Καραμανλής και αφού είναι διοικητικές ευθύνες;» σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤ.

Οι αντιφάσεις

Μάλιστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να αναδείξουν μερικές από τις αντιφάσεις του πορίσματος της ΝΔ.

«Στη σελίδα 7 του αιτήματος της ΝΔ ξεδιπλώνεται μια «φιλοσοφική» τοποθέτηση ότι ένας υπουργός αν δεν κατηγορείται για απιστία ή παράβαση καθήκοντος, εξ ορισμού δεν μπορεί να έχει διαπράξει οποιοδήποτε άλλο έγκλημα. Αυτή είναι ερμηνεία των νόμων αλά ΝΔ!», τονίζουν πράσινα στελέχη.

Στη σελίδα 5 του αιτήματος της ΝΔ γράφουν: «Το κατηγορητήριο κατά των δύο διευθυντών του υπουργείου τους αποδίδει μεταξύ άλλων παραλείψεων ότι δεν προέβησαν στις απαιτούμενες εισηγήσεις προς τον υπουργό για να μπορέσει να λάβει επιπλέον μέτρα αντιστοίχως και στην πρόεδρο της σειράς επισημαίνεται ότι δεν εισηγήθηκε ως όφειλε μέτρα προς τον υπουργό για θέσπιση εθνικών κανόνων και λήψη λοιπών μέτρων».

Αφού σύμφωνα με τη ΝΔ δεν είχε αρμοδιότητα για την ασφάλεια, τι να του εισηγηθούν διερωτώνται από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Κι όμως, ο κ. Καραμανλής και οι υφυπουργοί είχαν έγγραφες ειδοποιήσεις για την ασφάλεια σημειώνουν και θέτουν ερωτήματα.

1) Τι έκαναν ο υπουργός και οι υφυπουργοί μιας σοβαρής κυβέρνησης, όταν στις 6.9.2021 η εμπιστευτική επιστολή του τότε διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φίλιππου Τσαλίδη, προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ Σπύρο Πατέρα, κοινοποιήθηκε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και διατύπωνε σαφή προειδοποίηση για πιθανό συμβάν «μεγίστης σοβαρότητας»;

2) Τι έκαναν όταν στις 10.9.2021 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών Α. Πολάκη προς την πολιτική ηγεσία προειδοποιεί ότι δεν έχει ακόμη υπογραφεί η κρατική χρηματοδότηση του ΟΣΕ μέσω συμβατικής συμφωνίας με το Δημόσιο, προκαλώντας μάλιστα σχετική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Η έλλειψη πόρων σύμφωνα με τη ρητή και ξεκάθαρη προειδοποίηση του κ. Πολάκη προς την πολιτική ηγεσία, έχει οδηγήσει σε περιορισμένη συντήρηση της υποδομής με επιπτώσεις στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών.

3) Τι έκαναν ο υπουργός και οι υφυπουργοί του όταν στις 13.12.2021 έγγραφο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων παρατηρεί την αύξηση της συχνότητας των ατυχημάτων; «Η παρέμβασή μας αυτή απορρέει από τη βαθύτατη ανησυχία μας για την ασφάλειά των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα μας» έγραφε η επιστολή. Η ανησυχία αυτή επαναλαμβάνεται και στις 23.12.2021 με νέο έγγραφο της Ρ.Α.Σ. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τέσσερις (4) ημέρες πριν το τραγικό δυστύχημα, η πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. αποστέλλει την από 24.2.2023 επιστολή προς τον ΟΣΕ με κοινοποίηση στη Hellenic Train, στην οποία καταγράφει περίπτωση μη ορθής διευθέτησης της αλλαγής τροχιάς, παρόμοιας με αυτή που συνέβη στο δυστύχημα των Τεμπών, καλώντας να εξακριβωθεί αν αιτία είναι «η ελλιπής εκπαίδευση, η κόπωση ή κάτι άλλο».

Τέλος, από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι τα πιστοποιητικά που επικαλούνται οι συγγραφείς του αιτήματος της ΝΔ δεν αφορούν την κατάσταση του δικτύου και αν είναι ασφαλείς οι μεταφορές αλλά αφορούν κατά πόσο σε επίπεδο οργανογράμματος και οργάνωσης οι εταιρίες ΟΣΕ και Hellenic Train έχουν προβλέψει διαδικασίες ασφαλείας.

Νίκος Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κυβέρνηση βλέπει το κράτος ως λάφυρο

Στον απόηχο του σκανδάλου διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2025, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση ότι βλέπει το κράτος ως λάφυρο από το Προκόπι Ευβοίας.

«Κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό στις αρχές του χρόνου και έκανε λόγο για κάποιες σκιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ.Ο Πρωθυπουργός έχει εκτεθεί, έχει διασυρθεί ξανά η χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από αυτό το νέο σκάνδαλο που χρεώνεται η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κινδυνεύουν οι ενισχύσεις για χιλιάδες κτηνοτρόφους και αγρότες σε όλη την Ελλάδα», σημείωσε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.