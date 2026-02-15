Σκέρτσος υπέρ Στουρνάρα: Κατάποση καμήλου και διύλιση κώνωπα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέτσος εξέφρασε δημόσια υποστήριξη στον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ενόψει της αντιπαράθεσης με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σκέτσος χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης και ορισμένων αναλυτών στη συνέντευξη Στουρνάρα ως υπερβολική, παραπέμποντας στη φράση "διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλο".

Τόνισε ότι το μέσο της συνέντευξης δεν αποτελεί το βασικό ζήτημα, αλλά οι ουσιαστικές καταγγελίες που έγιναν, επισημαίνοντας πως όσοι εστιάζουν μόνο στην επιφάνεια απαξιώνουν το βάθος των όσων ειπώθηκαν.

Θέση υπέρ του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, στην πρόσφατη αντιπαράθεσή του με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, παίρνει ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέτσος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «η αντίδραση της αντιπολίτευσης και κάποιων αναλυτών στη συνέντευξη Στουρνάρα παραπέμπει στη φράση "διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλο".

Θα μπορούσε κάποιος που θέλει να μείνει μόνο στη επιφάνεια να ασκήσει κριτική και για την επιλογή του μέσου. Όμως, όποιος θεωρεί ότι αυτό είναι το μείζον σε όσα καταγγέλθηκαν σε αυτή τη συνέντευξη τότε απλά κοροϊδεύει τον εαυτό του αλλά και τους πολίτες», σημειώνει εισαγωγικά.

Ενώ για την ουσία του θέματος γράφει: «Ο Γιάννης Στουρνάρας υπηρετεί διαχρονικά τον πατριωτισμό της ευθύνης και της αλήθειας, που ετυμολογικά σημαίνει μη λήθη. Να μην ξεχάσουμε για να μην ξαναζήσουμε όσα τραγικά συνέβησαν πριν λίγα μόλις χρόνια.

Έχει δώσει προσωπικές και γενναίες μάχες για να κρατήσει την πατρίδα μας στη ζώνη των ευνομούμενων ευρωπαϊκών δημοκρατιών και της νομισματικής σταθερότητας του ευρώ. Και τις κέρδισε. Σχεδόν μόνος του. Για όλους μας.

Έχει δικαιωθεί, επίσης, δικαστικά για όσα υπέστη ο ίδιος και η σύζυγός του.

Ο λόγος του μετράει και για έναν ακόμη λόγο: διότι αληθινό είναι μόνο ό,τι αντέχει στο χρόνο. Και οι διαχρονικά σταθερές θέσεις του Στουρνάρα άντεξαν και επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά στον χρόνο. Αυτός έχει μείνει σταθερός. 'Αλλοι επιχειρούν διαρκείς κωλοτούμπες.

Με τη συνέντευξή του μας υπενθύμισε γιατί είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε όσα ζήσαμε -και όσα ο ίδιος προσωπικά υπέστη ως επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής- την περασμένη δεκαετία.

Όποιος αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκράτης που ανησυχεί για τη λειτουργία των θεσμών δεν μπορεί να μένει αδιάφορος σε όσα καταγγέλθηκαν από τον Γιάννη Στουρνάρα για τη διακυβέρνηση Τσίπρα.

Ειδικά σήμερα που επιχειρείται με περίσσιο θράσος το πολιτικό come back ενός σχεδόν καθαγιασμένου Αλέξη Τσίπρα.

Ο σημερινός Αλέξης Τσίπρας είναι το ίδιο κι απαράλλαχτο πρόσωπο που επιτέθηκε όσο κυβέρνησε σε ανεξάρτητους θεσμούς, στους πολιτικούς του αντιπάλους και στις οικογένειές τους, εργαλειοποιώντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Όχι μόνο για να τους πλήξει πολιτικά αλλά και για να τους εξουδετερώσει ποινικά. Και αυτό είναι το χειρότερο όλων διότι είναι μια πρακτική εκτός των δημοκρατικών ηθών.

Ας αποφασίσουμε, λοιπόν, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με το "σημαίνον" ή με το "σημαινόμενο". Δηλαδή με το "περιτύλιγμα" ή με την "ουσία".

Η ρηχή μνήμη και η ακόμη πιο ρηχή κριτική πάντως δεν υπηρετούν ούτε την ουσία, ούτε την αλήθεια, ούτε βεβαίως τη δημοκρατία. Για την "ταμπακιέρα" όσων κατήγγειλε ο Γ. Στουρνάρας θα μιλήσουν όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση;», διερωτάται κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

