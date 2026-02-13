Το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, θεωρεί ότι η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα προς εκείνον και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση που έχει ο κόσμος, ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος Τύπου της «Ομάδας Αλήθειας» παρά για Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.

«Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο.

Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ», αναφέρει η τοποθέτηση από την Αμαλίας.

Πηγή: skai.gr

