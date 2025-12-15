Σκέρτσος: Ιδιότυπο αγροτικό Grexit αν δεν μεταβιβαστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τα βέλη του προς την αντιπολίτευση έστρεψε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Άκης Σκέρτσος κατηγορώντας τα κόμματα για εργαλειοποίηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Όλοι εσείς εδώ με τον τρόπο που τοποθετήστε οδηγείτε την Ελλάδα σε ένα ιδιότυπο αγροτικό Grexit», υποστήριξε ο υπουργός Επικρατείας, επισημαίνοντας τον κίνδυνο πως αν δεν ολοκληρωθεί το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις 3,8 δισ. ευρώ.

«Υπάρχει μια συμφωνία αυτή τη στιγμή μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και ευρωπαϊκής επιτροπής πάνω σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και την μετάβασή του στην ΑΑΔΕ, που προβλέπει αυτή την αναδιάρθρωση. Όταν λέτε ότι τάσσεστε αναφανδόν με αιτήματα αγροτών, πάει να πει ότι έρχεστε και αναιρείτε τη συμφωνία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ιδιότυπο αγροτικό Grexit και δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε την κοινωνία», τόνισε ο κ. Σκέρτσος καταλογίζοντας ένδεια και αδυναμία στην αντιπολίτευση να μιλήσει για τον προϋπολογισμό του κράτους.

Νωρίτερα αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πως «την ίδια ημέρα που αναλαμβάναμε ομόφωνα την προεδρία του Eurogroup, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προσβλητικές συμπεριφορές που προέρχονται από το αρχαϊκό παρελθόν των πελατειακών σχέσεων στον πρωτογενή τομέα». «Είμαστε εδώ για να συγκρουστούμε με αυτές τις συμπεριφορές που προσβάλλουν τους πολλούς νομοταγείς αγρότες και τους πολίτες. Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές. Οι πελατειακές σχέσεις καθηλώνουν την πολιτεία, πληγώνουν την ισονομία και ισοπολιτεία», πρόσθεσε ο ίδιος.

