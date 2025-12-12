Του Γιάννη Ανυφαντή

Υπό παρατεταμένο χειροκρότημα και ευχές για μια επιτυχημένη πορεία στο Eurogroup, έγινε δεκτός στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής ο Κυριάκος Πιερρακάκης, άρτι αφιχθείς από τις Βρυξέλλες, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τους πολίτες.

Τα «γαλάζια» έδρανα της Βουλής τον υποδέχθηκαν εν μέσω ενθουσιωδών χειροκροτημάτων. «Μπράβο, μπράβο!», «Συγχαρητήρια!», «Άξιος!» φώναζαν όρθιοι οι βουλευτές της ΝΔ.

«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκε σε ένα πρόσωπο και μια κυβέρνηση. Ανήκει στην Ελλάδα και τους πολίτες που άντεξαν ακόμα και όταν οι προβλέψεις δεν ήταν αισιόδοξες. Η εκλογή είναι πρωτίστως μια νίκη της πατρίδας μας. Η ίδια η παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη τέθηκε υπό αμφισβήτηση από επικίνδυνα πειράματα» είπε αρχικά ο νεοεκλεγής πρόεδρος του Eurogroup και συνέχισε, σε πιο προσωπικό τόνο. «Επιτρέψτε μου μόνο μια προσωπική αναφορά: Τις τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες που με συνόδευαν. Εικόνες Ελλήνων που γονάτισαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την χώρα. Εικόνα ενός πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε την διαφορά για την Ελλάδα. Εικόνες των προκατόχων μου του κ. Σταϊκούρα και των συνεργατών μου του Θάνου Πετραλια του Γιώργου Κώτσηρα. Και ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και να κρατήσουν την χώρα όρθια. Ήταν οι ίδιοι που το βράδυ όταν με πήραν τηλ άκουγα την χαρά τους και την φωνή τους να σπάει. Και αυτοί που με πήραν τηλ δεν ήταν μόνο από μία παράταξη και θέλω αυτό να το αναγνωρίσω από βήματος», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

