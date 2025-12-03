Για τα όσα έγιναν με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη μίλησε το πρωί της Τετάρτης (3/12) στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, διευκρινίζοντςα ότι ουδέποτε ανασκεύασε κάτι, ούτε του ζητήθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη κάτι τέτοιο. «Εγώ μίλησα με δική μου πρωτοβουλία με το επικοινωνιακό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να απαντήσουμε, κανείς δεν μου τράβηξε το αυτί», όπως είπε.

«Δεν υπάρχει πριν και μετά, ούτε ανασκεύασα κάτι. Παρέθεσα ολόκληρο το κομμάτι του debate που είχαμε με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Το θέμα ήταν αν το ΕΣΥ βρίσκεται σε τροχιά ανάταξης ή κατάρρευσης, ο υπουργός στήριζε ότι βρίσκεται σε ανάταξη και εγώ σε κατάρρευση», ανέφερε ο κ. Παππάς. «Έτσι ήταν δομημένο το θέμα και αυτό υποστήριξα εγώ καθ' όλη τη διάρκεια του διαλόγου. Αυτό που είπα στον υπουργό είναι ότι "είναι σαν να έχετε έναν ασθενή με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια - το ΕΣΥ - και εσείς δεν αντιμετωπίζετε την καρδιά του προβλήματος, ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν έχουν καλές συνθήκες και αμοιβές, αλλά κάνετε περιφερικές δουλειές στο ΕΣΥ"».

Και ξεκαθάρισε πως μπορεί να αναγνώρισε στον υπουργό Υγείας την εργατικότητά του, συνέχισε όμως τη φράση του λέγοντας ότι η όλη κυβερνητική στρατηγική είναι λάθος. «Ο υπουργός μίλησε πρώτος και είπε πως είναι εργατικός και τρέχει στα νοσοκομεία. Και απάντησα "ναι αυτά ισχύουν, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα του ΕΣΥ". Ξεκίνησα τον λόγο μου κάνοντας παραδοχές ότι εργάζεται και κάνει πράγματα ο υπουργός, αλλά είναι σε λάθος κατεύθυνση».

Πηγή: skai.gr

