Το Πεκίνο παραθέτει Καραμανλή: «Η σχέση Ελλάδας - Κίνας παράγει αμοιβαία οφέλη»

Σε βίντεο που ανήρτησε στο X η κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει ότι η ναυτιλία είναι θεμέλιο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Κίνας

Καραμανλής

Τις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραθέτει η κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα. 

«Πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας κος Κώστας Καραμανλής: Η σχέση Ελλάδας Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη, με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι».  

Περαιτέρω, σε βίντεο που ανήρτησε στο X η κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει ότι η ναυτιλία είναι θεμέλιο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Κίνας. «Η κυβέρνησή μας είχε μια πολυδιάστατη πολιτική» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Καραμανλής σε ομιλία του στο Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο. 
 

TAGS: Κίνα Πεκίνο Λιμάνι Πειραιά Κώστας Καραμανλής
