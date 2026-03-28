Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη κατάμεστη αίθουσα του Τάε Κβον Ντο, ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την καθημερινότητα. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκλεισε κάθε παράθυρο συνεργασίας με την ΝΔ χαρακτηρίζοντας την συζήτηση εκτός πραγματικότητας και ζήτησε Πολιτική Αλλαγή.

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Ο στόχος αυτής της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Στόχος αυτής της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Να είστε όλοι στην πρώτη γραμμή της μάχης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απο το βήμα του Συνεδρίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα ενότητας και έδωσε τον τόνο της καταλλαγής στην εσωκομματική του αντιπολίτευση αφου ήδη απο την πρώτη μέρα του Συνεδρίου απέκλεισε την συγκυβέρνηση, που αποτελούσε το σταθερό διακύβευμα του Χάρη Δουκα στον Προσυνεδριακό διάλογο. Τόσο η ξεκάθαρη τοποθέτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, οσο και το άρθρο 13 της Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ που διαμοιράστηκε στο σώμα του Συνεδρίου αποσαφηνίζουν την στάση του κόμματος.

«Ο διακηρυγμένος και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι μια νέα προοδευτική πορεια της χώρας, η οποία μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο μέσα απο την Πολιτική αλλαγή. Προυποθεση για την Πολιτική αλλαγή είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας, η ήττα της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και των ανισοτήτων. Πολιτική Αλλαγή δεν μπορει να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο», τονίζεται στην Διακήρυξη του κόμματος

Το ψήφισμα του Χάρη Δούκα «μπαίνει στο συρτάρι» και οι Συνεδροι θα κληθούν να συζητήσουν και να στηριξουν με την ψήφο τους το επίσημο κείμενο του ΠΑΣΟΚ.

Τα πηγαδάκια στο Τάε Κβον Ντο και οι παρουσίες που κέρδισαν τα φλας

Στα πηγαδάκια συζητήθηκε ο θερμός εναγκαλισμός του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Δημάρχου Αθηναίων στην μπλε γραβάτα του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλου. «Τι είναι αυτη η μπλε γραβάτα Γραμματέα; Εδω πάμε να πουμε το μεγάλο «όχι» (στην συγκυβέρνηση), με τον εκπρόσωπο της ΝΔ στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκρέκα, που βρίσκονταν στο σημείο να παρακολουθεί μαλλον αμήχανα τη στιγμή.

Λίγο μετά στο πηγαδάκι Χάρη Δούκα και Κώστα Σκρέκα εντάχθηκε και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης που έδωσε το παρών στο Τάε Κβον Ντο ως εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

Πλάι πλάι στην πρώτη σειρά των καθισμάτων παρευρίσκονταν ο Πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος παρακολουθώντας την εναρκτήρια ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, μια μέρα πριν τις δικές τους τοποθετήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον στο Συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το παρών έδωσαν πρώην υπουργοί και ιστορικά στελέχη του κινήματος ανάμεσά τους ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο Κώστας Λαλιώτης ,ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο Κώστας Γείτονας, ο Βαγγέλης Αργύρης, ο Γιώργος Λιάνης κ.α.

Με χαρακτηριστική άνεση σαν να βρίσκεται στο σπίτι του ο Νικόλας Φαραντούρης κάθισε στην πρώτη σειρα και χαιρετησε τους πάντες, μια μέρα πριν και απο τη δικιά του ομιλία στο Συνεδριο, ενώ τα βλέμματα έκλεψε ο μικρός Γιαννάκης, ο οπαδός του ΠΑΟΚ, με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ.

Η μάχη του σταυρού

Μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες της Κυριακής για την ανάδειξη της νέας Κεντρική Επιτροπής του κόμματος οι υποψήφιοι συνεχίζουν τα τηλέφωνα και τις επαφές. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός οτι δύο απο τα κορυφαία στελέχη της παράταξης, η υπευθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλας, δίνουν τη μάχη του σταυρού για μια θέση στο όργανο.

Τα μηνύματα των εκπροσώπων των κομμάτων

Ο Κώστας Σκρέκας στον χαιρετισμό του επισήμανε «ότι δεν ευνοεί τον τοπο η εφιαλτική προοπτική της ακυβερνησίας» και τόνισε οτι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ «καλειται να δωσει τις απαντησεις».

Ο Διονύσης Καλαματιανός που εκπροσώπησε τον Σύριζα έθεσε ως «πολιτική προτεραιότητα την ανάγκη σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων» και τόνισε οτι «η κοινωνία ζητά να καθίσουν τα προοδευτικά κόμματα σε τραπέζι διαλόγου» ενώ ξεκαθάρισε οτι η Κουμουνδούρου είναι έτοιμη για μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Γιώργος Λαμπρούλης απο το ΚΚΕ ανέφερε οτι ο Περισσός βλεπει τη διέξοδο στην μεγάλη κοινωνική συμμαχία των εργαζομένων... ενώ τόνισε οτι το κόμμα του έχει καθαρή στάση και στην κυβερνητική πολιτική και στα άλλα κόμματα.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε εκτενώς στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αλλά και στο σκάνδαλο των υποκλοπών ενω σημείωσε οτι θεωρεί «μεγαλο πρόβλημα την κρίση στον προοδευτικό χώρο» και τόνισε οτι τον ενδιαφέρει «η σοσιαλδημοκρατία με προοδευτικό πρόσημο» κερδίζοντας τον χειροκρότημα απο τους Συνέδρους του ΠΑΣΟΚ.

Ο Βασίλης Σίμος εκπροσωπώντας τους «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο» επεσήμανε οτι το κόμμα του ειπε «οχι σε συνεργασία με την ΝΔ» στο Συνεδριο τους και κάλεσε και το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πράξει το ίδιο.

Πηγή: skai.gr

