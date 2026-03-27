Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης - Θερμή χειραψία με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Φαραντούρης διεγράφη πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει ωστόσο στην ευρωβουλή ως ανεξάρτητος

Τα σενάρια που τον θέλουν να εντάσσεται σύντομα στο ΠΑΣΟΚ ενίσχυσε με την παρουσία του στο Συνέδριο του κόμματος ο ευρωβουλευτής, Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος πρόσφατα διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φαραντούρης είχε θερμή χειραψία και σύντομο διάλογο με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκης και ακολούθως παρακολούθησε τις ομιλίες τόσο των συνέδρων, όσο και του ίδιου του προέδρου.

TAGS: ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Νίκος Φαραντούρης
