ΠΑΣΟΚ: Οι «κυβερνητικές πηγές» οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο

Νέα απάντηση - αυτήν τη φορά στις κυβερνητικές πηγές - για την τροπολογία ως προς το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δίνει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο», καθώς «επαναλαμβάνουν με περισπούδαστο ύφος ασυναρτησίες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα».

«Επί τη ευκαιρία είναι σκόπιμο να μας εξηγήσουν μερικά θέματα, για να καταλάβουν οι πολίτες το μέγεθος της πολιτικής υποκρισίας: Ποιες είναι οι επιπλέον φθορές που δεν καλύπτονταν από τον όρο "φθορά" στο άρθρο 191 του ΠΚ και συμπεριλαμβάνει τώρα η κυβέρνηση; Ποιο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας για την τήρηση της τάξης εισήγαγε η τροπολογία;»

«Είναι προφανές ότι έχουν χάσει την μπάλα», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

Πηγή: skai.gr

