«Ο Κυρ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει τον Λ. Αυγενάκη», τονίζει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά, σχολιάζοντας το περιστατικό που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος»

«Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες, τις καταδικάζουμε σε απόλυτο βαθμό. Δεν νομίζω ότι χωρεί αμφιβολία, βλέποντας και το σχετικό βίντεο, ότι υπήρχε μία βίαιη συμπεριφορά, δεν ξέρω αν είναι χειροδικία, του κ. Αυγενάκη. Όπως κι αν έχει, ο πρωθυπουργός οφείλει σήμερα να αποπέμψει και να διαγράψει τον κ. Αυγενάκη, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε συμπεριφορές οι οποίες υπερβαίνουν τον κόσμιο χαρακτήρα.Δεν μπορεί να μείνει στην ΚΟ της ΝΔ με τέτοιου είδους συμπεριφορές. Κι αν ισχύουν οι καταγγελίες της ομοσπονδίας των εργαζομένων ότι ο κ. Αυγενάκης επικαλέστηκε την ιδιότητά του για να πει ότι έχει ασυλία, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα», υπογραμμίζεται ενδεικτικά.

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για Αυγενάκη: Δεν πείθει η συγγνώμη του - Καταδικαστέα η συμπεριφορά του

Δεν πείθει η συγγνώμη του κ. Αυγενάκη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, κάνοντας λόγο για καταδικαστέα συμπεριφορά.

«Η ντροπιαστική και βίαιη συμπεριφορά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη, σε βάρος υπαλλήλου στο διεθνές αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος είναι απολύτως καταδικαστέα. Η 'συγγνώμη' του κ. Αυγενάκη με 24 ώρες καθυστέρηση και αφού κλήθηκε για εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Βουλής, δεν πείθει.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές, είναι προϊόν αλαζονείας και έχουμε χρέος να τις απομονώσουμε γιατί ενισχύουν την απαξίωση της πολιτικής» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νέα Αριστερά: «Η καταγγελία της Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε ήταν συγκλονιστική. Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας σοκάρει»

«Η καταγγελία της Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε ήταν συγκλονιστική. Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας σοκάρει», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της και η Νέα Αριστερά.

«Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη βιαιοπραγει σε βάρος εργαζόμενου στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και στη συνέχεια προκαλεί ζημιές στον εξοπλισμό του αεροδρομίου.

Παρόλαυτα έφυγε ελεύθερος επιβεβαιώνοντας μάλλον αυτό που σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων φώναζε: Μη με αγγίζετε, έχω ασυλία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς τα στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ αντιλαμβάνονται τη χώρα και τους πολίτες. Με όρους ιδιοκτησίας και αλαζονείας. Αναμένουμε από τον πρωθυπουργό την άμεση διαγραφή του από την Κ.Ο. και το κόμμα της ΝΔ αλλά και την άρση της ασυλίας του προκειμένου η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

ΚΚΕ: Αφού ο κ. Αυγενάκης δεν βρίσκει την πύλη εξόδου του αεροδρομίου, ας βρει τουλάχιστον την «πύλη εξόδου» της Βουλής

«Την ώρα που οι εργαζόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες και στην επίγεια εξυπηρέτηση είναι εξαντλημένοι από την εντατικοποίηση, που δουλεύουν υπερωρίες ακόμη και στα ρεπό τους γιατί δεν φτάνει ο μισθός, που αυξάνουν τα εργατικά ατυχήματα, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Λ. Αυγενάκης φτάνει στο σημείο να χειροδικεί σε βάρος εργαζόμενου που, όπως προβλεπόταν από τις διαδικασίες, είχε κλείσει την πύλη επιβίβασης», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τους τραμπουκισμούς του βουλευτή της ΝΔ, Λ. Αυγενάκη, σε βάρος εργαζόμενου στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας».

«Η υπεράσπιση των αντεργατικών επιλογών και η περιφρόνηση απέναντι στους εργαζόμενους οδηγεί κάποιους ακόμη και σε τέτοιες άθλιες ενέργειες. Η αθλιότητα, μάλιστα, συνεχίζεται και μετά τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, με την προσπάθεια του βουλευτή να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να βγάλει "τρελούς" όσους ήταν μάρτυρες, αλλά και όλους όσοι είδαν το επίμαχο βίντεο», προσθέτει το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Αφού ο κ. Αυγενάκης δεν βρίσκει την πύλη εξόδου του αεροδρομίου, ας βρει τουλάχιστον την "πύλη εξόδου" της Βουλής αν έχει στοιχειώδη ευθιξία. Σε διαφορετική περίπτωση να τον διαγράψει το κόμμα του. Αυτονόητα η βουλευτική ασυλία δεν αφορά τις απαράδεκτες ενέργειες του κ. Αυγενάκη και πρέπει αμέσως να αρθεί».

