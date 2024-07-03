Λατινοπούλου στον ΣΚΑΪ: Βαφτίζουμε ακροδεξιό όποιον γράφει με το δεξί χέρι - Δεν είναι ακροδεξιά η Λεπέν

«Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που όποιος γράφει με το δεξί χέρι, τον βαφτίζουμε ακροδεξιό. Καταχρηστικά χρησιμοποιείται αυτός ο όρος» δήλωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η ίδια σημείωσε ότι θαυμάζει την Ουγγαρία του Όρμπαν «γιατί έχει 0 λαθρομετανάστες. Ακούει και σέβεται τον κόσμο».

Πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα κυβερνά η κεντροαριστερά και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρα κεντροαριστερός.

Για τους Μάκη Βορίδη και Άδωνι Γεωργίαδη σχολίασε ότι έχουν κάνει «ξεκάθαρη κωλοτούμπα».

Για τον εαυτό της είπε ότι δεν θέλει να ταυτιστεί με κανέναν, θα κριθεί γι' αυτά που λέει η ίδια.

Δεν θα κάνω βήμα πίσω, ανέφερε και συμπλήρωσε: «Όποιος νομίζει ότι με αλαζονεία μπορεί να κάνει κουμάντο, ενώ χρόνια τώρα πληρώνουμε όλοι τους φόρους μας, κάνει λάθος. Να μας απαλλάξουν από τους φόρους και να κάνουν ό,τι θέλουν».

Η κ. Λατινοπούλου, με αφορμή την παρουσίαση της στην εκδήλωση για το βιβλίο του Μανώλη Κοττάκη, είπε για τις ομιλίες Καραμανλή και Σαμαρά ότι «ακούσαμε δύο πολύ ωραίες και λογικές ομιλίες σε μια εποχή που τα αυτονόητα έλειψαν».

Εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα είναι σε κίνδυνο και αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και της εγκληματικότητας, ενώ για την εξωτερική πολιτική είπε ότι η χώρα «τρώει σφαλιάρες από την Τουρκία και την Αλβανία».

Είπε ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι στο θέμα του μεταναστευτικού, «έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες» είπε.

Τέλος, για την κατάσταση στη Γαλλία είπε ότι γίνονται ανίερες συμμαχίες για να σταθούν απέναντι στην Λεπέν

«Φυσικά στηρίζω Λεπέν. Δεν είναι ακροδεξιά η Λεπέν» υποστήριξε.

Πηγή: skai.gr

