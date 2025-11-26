Την κατάθεση της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ, Καλλιόπης Σεμερτζίδου αναμένουν σήμερα το πρωί τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο εάν θα παρουσιαστεί να καταθέσει ή αν θα ακολουθήσει την τακτική του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», ο οποίος με υπόμνημα, αρνήθηκε να καταθέσει.

Η κ. Σεμερτζίδου καθώς και συγγενικά της πρόσωπα φέρεται να εισέπραξαν περίπου 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ — εκ των οποίων περίπου 1,5 εκατ. δεν κατέληξαν ποτέ στους σκοπούς που είχαν εγκριθεί.

Η περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων των πολυτελών αυτοκινήτων τόσο της ίδια όσο και του συντρόφου της και μελών της οικογένειάς της, έχει δεσμευτεί από την Αρχή για το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος, ενώ η ίδια έχει υποστηρίξει σε συνεντεύξεις της πως οι επιδοτήσεις που έλαβε είναι νόμιμες.

Δεν αργεί η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον «Φραπέ»

Παράλληλα, στην υπόθεση του «Φραπέ», σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, έχει ήδη ξεκινήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η προκαταρκτική έρευνα, με τον αρνητή μαρτυρίας να καλείται πλέον στις δικαστικές αρχές να προσκομίσει έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν το βάσιμο των επιχειρημάτων επί των οποίων στήριξε την επιλογή του να μην προσέλθει ενώπιον της εξεταστικής. Σημειώνεται πως ο υποστήριξε πως ενόψει της πιθανής κλήτευσής του από τις αρμόδιες αρχές με την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, όσα θα έλεγε κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική, ίσως τον ενοχοποιούσαν.

Από τον χώρο της Δικαιοσύνης σημειώνεται πως στην περίπτωσή του θα υπάρξει σύντομα απόφαση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ο χρόνος έκδοσής της. Αν οι ισχυρισμοί του απορριφθούν τότε θα πρέπει να πάει να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής σε μελλοντική συνεδρίαση.

Πηγή: skai.gr

