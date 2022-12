Τι αλλάζει στις έδρες μετά την απογραφή και πού στοχεύουν οι πολιτικοί αρχηγοί - Στα μέσα Ιανουαρίου τα ψηφοδέλτια Πολιτική 07:02, 31.12.2022 linkedin

Αλλάζουν οι ισορροπίες σε 14 περιφέρειες της χώρας και ενδεχομένως οι σχεδιασμοί των κομμάτων σε σχέση με τους υποψηφίους τους - Αναζητούν ηχηρά ονόματα για τα ψηφοδέλτια της περιφέρειας