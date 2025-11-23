Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται αύριο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα

Αργότερα θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Arthur Mensch, συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mistral AI στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Τασούλας Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Αργότερα, στις 18.20 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Arthur Mensch, συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mistral AI, στο πλαίσιο του GenAI Summit, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κώστας Τασούλας Κυριάκος Μητσοτάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark