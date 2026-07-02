Νόαμ Κατς για Βάγια Νέστορα: Οι δειλές πράξεις τρομοκρατίας δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, καταδίκασε τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, κάνοντας λόγο για «δειλές πράξεις τρομοκρατίας, εκφοβισμού και πολιτικής βίας» που δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε με βίαιο τρόπο. Η σκέψη μας είναι επίσης στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», έγραψε στην ανάρτησή του.

«Η σκέψη μας είναι επίσης στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση» καταλήγει ο Νόαμ Κατς.



Cowardly acts of terrorism, intimidation and political violence have no place in a democratic society and are unequivocally condemned.

Deepest condolences to the family of Vagia Nestora who was violently murdered.

Our sympathy goes out to the wounded, wishing them a speedy… — 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) July 2, 2026

Πηγή: skai.gr

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