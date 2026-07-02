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Νόαμ Κατς για Βάγια Νέστορα: Οι δειλές πράξεις τρομοκρατίας δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε με βίαιο τρόπο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ελλάδα

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Νόαμ Κατς

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, καταδίκασε τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, κάνοντας λόγο για «δειλές πράξεις τρομοκρατίας, εκφοβισμού και πολιτικής βίας» που δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε με βίαιο τρόπο. Η σκέψη μας είναι επίσης στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», έγραψε στην ανάρτησή του.

«Η σκέψη μας είναι επίσης στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση» καταλήγει ο Νόαμ Κατς.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νόαμ Κατς πρεσβεία Ισραήλ Αφροδίτη Νέστορα
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