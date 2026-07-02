«Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης αποφάσεων» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, το πρωί και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, το μεσημέρι, με τους οποίους συζήτησε εφ' όλης της ύλης και τους ευχαρίστησε που ανταποκρίθηκαν.

«Η Ελλάδα είναι και οφείλει να παραμείνει μια χώρα προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και τη σταθερότητα. Απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, απειλής ή επιθετικότητας. Μια χώρα που οφείλει να επενδύει στις συμμαχίες της, στη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς, στη διπλωματία και τις ένοπλες δυνάμεις της. Με θεσμούς ισχυρούς και λειτουργικούς. Με μια εθνική στρατηγική, με σαφείς στόχους και συνέχεια, που της προσδίδει κύρος και αξιοπρέπεια», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ανέφερε πώς τις τελευταίες μέρες από την Κάσο έθεσε κάποια ερωτήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στα οποία ο πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό.

«Θα ολοκληρωθεί το έργο; Και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα; Ο εκάστοτε ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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