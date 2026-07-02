«Είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της ΝΔ να αξιοποιήσουν, ως πολιτικά "όρνεα", μία αποτρόπαια, εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού και της νεολαίας ανασύροντας την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, αλλά και για να στήσουν το γνωστό από παλιά κάλπικο δίπολο με τον βολικό αντίπαλό τους, το κόμμα Τσίπρα» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τις δηλώσεις Κυρανάκη και Μαρινάκη.

«Όσο "έτοιμη από καιρό" μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό - λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμιά σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις» σημειώνει, καταλήγοντας, το σχόλιο του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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