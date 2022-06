Νίκος Παναγιωτόπουλος: Είμαστε στα όριά μας με την Τουρκία

«Πλησιάζουμε επικίνδυνα στα όριά μας, στα όρια της εγκράτειας και της υπομονής μας» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφορικά με την Τουρκία, μιλώντας σήμερα στο ετήσιο συνέδριο ασφαλείας GLOBSEC στη Μπρατισλάβα.

"We're getting dangerously close to our limits as well, our limits of restraint and patience."



Greece's defence minister, Nikos Panagiotopoulos, speaking at the annual GLOBSEC security conference in Bratislava.