«Είναι πάντα καλό να κάνουμε τον απολογισμό σχετικά με τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς μας σχέσεις και στη συνεχιζόμενη υποστήριξή μας στο δύσκολο μονοπάτι που ακολουθείτε στον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. «Αλλά πιστεύω ότι έχουμε και μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τις διμερείς μας σχέσεις που ισχυροποιούν μια πραγματική φιλία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο κ. Ράμα σημείωσε:

«Είμαστε πολύ πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε συμφωνήσει μαζί. Τόσο σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας όσο και όλα τα θέματα που έχουν τεθεί και δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες ανάμεσά μας».

Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της εισδοχής της χώρας του στην ΕΕ για την αναβάθμιση της περιοχής.

Το ντύσιμο του Έντι Ράμα

Οι δύο ηγέτες είχαν και έναν χιουμοριστικό διάλογο σχετικά με το ντύσιμο του Έντι Ράμα, ο οποίος ζήτησε «συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου».

Ο πρωθυπουργός τού απάντησε: «Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.