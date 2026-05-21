Μητσοτάκης: Δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα

«Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε χαιρετισμό του στους πολίτες της Σπάρτης.

«Η επικαιρότητα στα ΜΜΕ δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών και όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους, τους απασχολεί η καθημερινότητα. Μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή», υπογράμμισε σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του ο πρωθυπουργός.

«Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον», υπογράμμισε.

Επιπλέον ανέφερε ότι «τα πράγματα στην καθημερινότητα δεν είναι εύκολα», ότι «αντιμετωπίζουμε κύμα ακρίβειας» και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες και «το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα μετατρέπεται σε μέρισμα κοινωνικής προκοπής».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η αξιοπιστία των πολιτικών κρίνεται από το αποτέλεσμα και τη συνέπεια. «Να ξαναδούμε τι είπαμε το 2023 και τι υλοποιήσαμε», τόνισε.

Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε», επισήμανε.

Και πρόσθεσε: «Κάνω συστηματικά περιοδείες εδώ και 7 χρόνια, βρίσκομαι συνέχεια κοντά στους πολίτες και δεσμεύομαι πως θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να τιμήσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους. Δεν επιλέξαμε τυχαία την 21η Μαΐου να εγκαινιάσουμε τα έργα αποκατάστασης στο Μυστρά. Είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος που παραδίδουμε. Αυτή η παράταξη τιμά την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε το μέλλον και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων».

Επίσης ανέφερε πως «οι νοσηλευτές μας επιτέλους εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα», ενώ μιλώντας για τη Μαριέττα Γιαννάκου τόνισε πως δώσαμε το όνομα της σε πρόγραμμα για την ανακαίνιση σχολείων.

Πηγή: skai.gr

