Κοινές δηλώσεις πραγματοποιούν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετά το πέρας των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας.

«Ακολουθούμε την Κύπρο στα θέματα γεωτρήσεων»

«Έχουμε συμφωνήσει να διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας μας με την Κύπρο σε πολλούς τομείς», ενημέρωσε αρχικά ο πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στις πολιτικές για τις μεταφορές, τη στέγη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Συζητήσαμε όμως και για κρίσεις που μας απασχολούν, όπως την Πολιτική Προστασία, την κοινή δράση κατά της λειψυδρίας», δήλωσε. «Με άλλα λόγια, εμβαθύναμε σε τομείς όπου έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου, ανοίγοντας ωστόσο και νέους ορίζοντες σε άλλα που προκύπτουν από τις ανάγκες των καιρών».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην περιοχή, κάτι που αποτυπώθηκε έμπρακτα και με τις συμφωνίες αμερικανικών εταιρειών που υπεγράφησαν πριν δύο ημέρες. «Ταυτόχρονα έχουν και ένα ισχυρό πρόσημο. Εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα θέματα γεωτρήσεων και πριν λίγες ημέρες ανοίξαμε ένα ιστορικό κεφάλαιο», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι η χώρα μας θέλει την πράσινη μετάβαση, αλλά «θα ήταν λάθος να μην επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους, κάτι που η Κύπρος ήδη κάνει».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο σχήμα 3+1, το οποίο ενεργοποιήθηκε εκ νέου σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας, κάνοντας λόγο για συμπράξεις ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή μας. «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του έργου διασύνδεσης των δύο χωρών, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, κάτι που είναι προς όφελος όλων μας», είπε.

Όσον αφορά στο Κυπριακό, επανέλαβε ότι η Ελλάδα εργάζεται για την επανένωση της Κύπρου.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι σε 1,5 μήνα η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Κύπρου για το α' εξάμηνο του 2026. «Όλοι οι Έλληνες θα βρεθούμε στο πλευρό των Κυπρίων αδερφών μας. Θα είμαστε στο πλευρό σας», είπε.

Πηγή: skai.gr

