Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε χθες τα πρώτα πρόσωπα που θα τιμηθούν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Ανάμεσα στους βραβευθέντες βρίσκεται και ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας Γιάννης Αντετοκούνμπο, του οποίου η υποψηφιότητα είχε προταθεί από την ελληνική κυβέρνηση και εγκρίθηκε ομόφωνα από την ειδική επιτροπή που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο Αντετοκούνμπο, έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης, επιλέχθηκε ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες που τιμώνται με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, διάκριση που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ανέφερε, ο Έλληνας αθλητής αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές διεθνείς προσωπικότητες της Ευρώπης και συμβολίζει αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα και η κοινωνική ένταξη, συγχαίροντάς τον για τη διάκριση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 11, 2026

Σημειώνεται πως τον κορυφαίο διεθνή μας και superstar του ΝΒΑ πρότεινε με επιστολή του στην Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου ο πρωθυπουργός.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς την κ. Μετσόλα, ο κ. Μητσοτάκης.

Κάθε χρόνο θα διορίζονται έως και 20 τιμώμενα πρόσωπα στο Τάγμα. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τρίτη και η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Oλομέλειας της 18–21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι, εν όψει της 75ης επετείου της Διακήρυξης Schuman, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ε.Ε., προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματα προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις ευρωπαϊκές αξίες.

Πηγή: skai.gr

