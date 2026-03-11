Δριμεία είναι η επίθεση που εξαπολύει η τουρκική αντιπολίτευση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίον κατηγορεί ως τον βασικό υπεύθυνο για το ότι η Τουρκία δεν έχει αντιαεροπορική άμυνα αυτήν τη στιγμή.

Όπως μεταδίδει στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ, αναφερθείς στον Τούρκο πρόεδρο, επισήμανε πως δεν προχωρά σε χρήση του αντιαεροπορικού συστήματος των S-400 από φόβο απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά όσα ελέχθησαν:

- Οζέλ: Πάνω από το κεφάλι μας πετούν πύραυλοι, εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον μας. Σου είπαμε να δημιουργήσεις μια αεροπορική ατσάλινη ασπίδα.Δεν τα κατάφερες.

- Ερντογάν: H περίοδος δεν είναι για να λέμε ανοησίες και να μιλάμε εναντίον του ενός η του άλλου.

- Οζέλ: Εσύ είσαι αυτός που δεν μπόρεσες να πάρεις F-35 από τον Τραμπ που τον αποκαλείς φίλο σου. Εσύ είσαι αυτός που για να φανείς καλός στη Ρωσία πήγες και αγόρασες S-400 μετά από τον φόβο του Τραμπ και τους τοποθέτησες σε υπόστεγο. Στον Κεμάλ Ατατούρκ είχαν πει δεν έχουμε στρατό και είχε πει θα τον χτίσουμε. Του είπαν δεν έχουμε χρήματα, είπε να βρούμε. Κύριε Μπαχτσελί, αν δεν έχουμε F-35 ας τα αγοράσουμε, έχουμε τους S-400 ας τους χρησιμοποιήσουμε. Αρκεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση που είναι τόσο ανήμπορη και στη θέση της να έρθει μια ισχυρή δημοκρατική κυβέρνηση.

Οι παραπάνω κατηγορίες της τουρκικής αντιπολίτευσης δεν πέρασαν απαρατήρητες και από τον παρουσιαστή του Now Haber Σελτσούκ Τεπελί, ο οποίος σχολίασε: «Αλήθεια, αφού έχουμε το αντιαεροπορικό σύστημα S-400, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε; Αυτό ρωτάει η αντιπολίτευση, αυτό ρωτάμε κι εμείς. Μάλλον δεν θα έρθει απάντηση».

Τουρκικά ΜΜΕ: Οι Έλληνες διαθέτουν δικά τους συστήματα Patriot, δεν είναι δανεικά όπως τα δικά μας

Επικριτική στάση συνεχίζουν να έχουν και άλλα σημαντικά τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης απέναντι στην κυβέρνηση της γείτονος χώρας, τα οποία σημειώνουν όχι μόνο πως νησιά όπως η Κρήτη και η Κύπρος έχουν μετατραπεί σε μεγάλα οπλοστάσια, αλλά αναφέρονται και στα ελληνικά συστήματα Patriot, τα οποία «δεν είναι δανεικά, όπως τα δικά μας».

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής της εφημερίδας Sozcu Γιλμάζ Οζντίλ τονίζει:

«Την Κύπρο την έχουν κάνει μια τεράστια αποθήκη οπλικών συστημάτων, επειδή είναι και οι βρετανικές βάσεις. Και στην Κρήτη η ναυτική βάση της Σούδας είναι ένα από τα 4 λιμάνια στον κόσμο που μπορούν να δέσουν τα αεροπλανοφόρα. Τα 2 λιμάνια είναι στις ΗΠΑ, το ένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το 4ο είναι αυτό της Σούδας. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε είναι πως τους τελευταίους μήνες στη Σούδα αλλά και στην Κύπρο γίνεται μια ασταμάτητη μεγάλης έκτασης αποθήκευση οπλικών συστημάτων. Αυτό συνεχίζεται για πολλούς μήνες. Αποθηκεύουν πυραύλους και πολλά άλλα οπλικά συστήματα εδώ και εδώ».

«Να δώσω και μια πληροφορία για τα Patriot. Είναι μια λυπηρή ιστορία, την ανέφερα και στα κοινωνικά δίκτυα. Η Ελλάδα διαθέτει δικά της αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Δεν είναι όπως σε εμάς που έχουμε τους Patriot άλλων που είναι δανεικά. Είναι δικά τους συστήματα. Η Ελλάδα διαθέτει δικά της συστήματα Patriot. Φυσικά διαθέτει το Ισραήλ. Η Αίγυπτος διαθέτει Patriot. Η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν Patriot».

Στο μικροσκόπιο της Τουρκίας η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν-Χριστοδουλίδη

Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο της Τουρκίας παραμένει η τριμερής συνάντηση τη Δευτέρα στην Πάφο μεταξύ των Κυριάκου Μητσοτάκη, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκου Χριστοδουλίδη.

«O Eλληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση Ανδρέα Παπανδρέου στην Πάφο», αναφέρουν χαρακτηριστικά τουρκικά Μέσα.

«Ο Μακρόν ανέφερε πως εκτός από το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ που βρίσκεται στα ανοιχτά της Κύπρου, φτάνουν στην περιοχή φρεγάτες και αντιαεροπορικά συστήματα της Γαλλίας. Ο Μητσοτάκης ισχυρίστηκε πως η στρατιωτική κινητοποίηση των τριών χωρών έχει μόνο αμυντική διάταξη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.