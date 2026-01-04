Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εξέφρασε με ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο αναλυτικά τόνισε:

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.