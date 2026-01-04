Λογαριασμός
Μητσοτάκης για Γιώργο Παπαδάκη: Σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα

«Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του», τόνισε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εξέφρασε με ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο αναλυτικά τόνισε: 

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».

Κυριάκος Μητσοτάκης Γιώργος Παπαδάκης
