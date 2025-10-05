«Με βαθύ σεβασμό» αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τον πρώην Βουλευτή Χανίων, Γιώργο Πρασιανάκη, που έφυγε από τη ζωή

«Με βαθύ σεβασμό» αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ μέσω ανακοίνωσης τον πρώην Βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Πρασιανάκη, που έφυγε από τη ζωή.

Όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, «δημοκράτης, με βαθιά πίστη στις αξίες της παράταξης και πάντα δημιουργικά και μαχητικά παρεμβατικός, ο Γιώργος Πρασιανάκης αφιέρωσε την πολιτική του διαδρομή στην υπεράσπιση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ως κοινοβουλευτικός απέσπασε τον σεβασμό όλων για το ήθος, την ευθυκρισία και την εντιμότητά του, ενώ πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες με γνώμονα την προαγωγή της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης στην ιδιαίτερη πατρίδα του».

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

