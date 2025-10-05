Αννίτα Δημητρίου: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διασαλεύονται οι σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διασαλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου», επισημαίνει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, η οποία κάνει λόγο για ενιαίο, αρραγές και αδιάσπαστο μέτωπο των δύο χωρών.

Σε συνέντευξη που παραχωρεί στην Απογευματινή της Κυριακής, η κ. Δημητρίου τονίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να επιτρέπει στην Τουρκία να συνεχίζει τις παραβιάσεις και να διεκδικεί ταυτόχρονα συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, ενώ χαρακτηρίζει ανυπόστατες τις κατηγορίες που αποδίδονται στους πέντε Ελληνοκύπριους, οι οποίοι κρατούνται στα Κατεχόμενα.

Ερωτηθείσα σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, απαντά: «Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής γεωστρατηγικής σημασίας και αξίας. Οι όροι και οι διαδικασίες διαφάνειας ήταν και είναι θέμα της κυβέρνησης της Κύπρου, η οποία πρέπει να δώσει καθαρή προσέγγιση γι' αυτό το ζήτημα. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μία διγλωσσία, η οποία δεν ξεκαθαρίζει το τι ακριβώς αναμένεται να γίνει.

Γι' αυτό και η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της. Σε καμία περίπτωση, όμως, και αυτό θέλω να επισημάνω, δεν μπορεί να διασαλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου. To έργο θα πρέπει να προχωρήσει και αυτό θα πρέπει να γίνει εφικτό προς όφελος του φορολογουμένου με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό».

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων υπογραμμίζει πως στόχος ήταν και παραμένει η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου με στόχο την επίλυση του ζητήματος στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, ενώ προσθέτει: «Η συνεχιζόμενη κατοχή είναι αδιανόητη για ένα ευρωπαϊκό έδαφος και είναι εδώ που επιβάλλεται να γίνει αναφορά στη συμμετοχή της Τουρκίας στον κανονισμό SAFE. Η Τουρκία δεν μπορεί να συνεχίζει τις προκλήσεις σε Νεκρή Ζώνη, ΑΟΖ και Αιγαίο και ταυτόχρονα να διεκδικεί συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας. Στη θέση μας αυτή, Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμείνουμε, αφού η πολιτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών προσβάλλει βάναυσα τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες».

Η κ. Δημητρίου χαρακτηρίζει ανυπόστατες τις κατηγορίες που αποδίδονται από το κατοχικό καθεστώς στους πέντε Ελληνοκυπρίους που κρατούνται παράνομα, όπως τονίζει, στα Κατεχόμενα, λέγοντας πως προσωπικά έχει προβεί σε όλα τα απαραίτητα διπλωματικά διαβήματα για αυτό το ζήτημα.

Τέλος, αναφέρεται στην πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, στην Κύπρο, λέγοντας ότι η παρουσία του στέλνει ουσιαστικά μηνύματα διαμόρφωσης κοινού μετώπου υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου. Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο τον ερχόμενο Μάιο, δηλώνει ότι στόχος του ΔΗΣΥ είναι να παραμείνει πρώτη δύναμη και να προχωρήσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προοπτική και όχι με πρακτικές που διχάζουν ή αποπροσανατολίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

