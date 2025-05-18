Με «συγχαρητήρια» στην Κλαυδία το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτηση στον λογαριασμό του στο facebook.

«Καλή σας ημέρα. Μαζί σας με ακόμη μία ανασκόπηση, με δράσεις της εβδομάδας που πήραν το πολυπόθητο «12αρι», για να μιλήσουμε και με όρους Eurovision. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω δυο λόγια για την Κλαυδία, το ταλαντούχο κορίτσι που μας εκπροσώπησε επάξια στην Eurovision και μας έκανε υπερήφανους, αγγίζοντας τις καρδιές μας με το ταλέντο, το ήθος, τη δύναμη και την ποιότητα του χαρακτήρα της.

Η Κλαυδία απέδειξε, κερδίζοντας κοινό και επιτροπές, ότι η καλή μουσική και η ελληνική παράδοση έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους λαούς, χωρίς εκπτώσεις, εύκολους εντυπωσιασμούς και κλισέ. Μίλησε για τον ξεριζωμό, και το έκανε με σεβασμό και με δύναμη. Σήμερα, παραμονή της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, η ερμηνεία της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ήταν μια υπόκλιση στη μνήμη και την αντοχή ενός λαού. Και μια απόδειξη ότι η τέχνη μπορεί να ενώνει, να διδάσκει, να θεραπεύει. Θερμά συγχαρητήρια στην Κλαυδία, στην ομάδα της και στην ΕΡΤ για το εξαιρετικό αποτέλεσμα!

Να κάνω και μια αναφορά στη σημαντική αναγνώριση που έλαβε η πατρίδα και η οικονομία μας την περασμένη εβδομάδα από τη γερμανική Κυβέρνηση και την κοινή γνώμη της Γερμανίας. Πρόκειται για μια θετική αξιολόγηση της πορείας μας σε ένα διεθνές περιβάλλον που όπως ξέρουμε δεν χαρίζεται. Και αποκτά διπλή αξία όταν προέρχεται από την ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία και ταυτόχρονα από τους πιο αυστηρούς κριτές μας κατά την προηγούμενη δεκαετία. Η αναγνώριση αυτή δεν ανήκει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό. Έχουμε πράγματι σημειώσει σημαντική πρόοδο από το 2019 και ακόμα μεγαλύτερη από το 2015. Ξέρω όμως καλά ότι αυτό δεν είναι ακόμα αισθητό σε όλους. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις ώστε η βελτίωση των εισοδημάτων να φτάσει παντού, σε κάθε γωνιά της χώρας. Μόνον έτσι έχει νόημα άλλωστε η ανάπτυξη της οικονομίας.

Πιάνοντας το νήμα από τα «επαναστατικά αυτονόητα» της προηγούμενης ανασκόπησης, ακόμα ένα είναι το νέο σύστημα ψηφιακής ιχνηλάτησης όσων προσέρχονται στις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων. Τι σημαίνει όμως αυτό; Στην ουσία, όταν κάποιος ασθενής προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών εφημερεύοντος νοσοκομείου, θα του δίνεται ένα «βραχιολάκι» με tracker, μέσω του οποίου θα καταγράφεται η πορεία του στα Ιατρεία του ΤΕΠ. Τι εξετάσεις έκανε; Πόσο περίμενε; Τι διάγνωση δόθηκε; Πόσο παρέμεινε στο νοσοκομείο; Αυτό θα βοηθήσει τόσο τους ιατρούς και τους ασθενείς, όσο και τις διοικήσεις των νοσοκομείων και το Υπουργείο Υγείας να δουν πού εντοπίζονται προβλήματα και καθυστερήσεις και να δρουν άμεσα. Ο στόχος δεν είναι άλλος από τη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής στις εφημερίες. Είναι μία από τις μείζονες προτεραιότητες της κυβέρνησης που αποτελεί δικαίως απαίτηση της κοινωνίας.

Το νέο αυτό σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ξεκίνησε ήδη πιλοτικά στον «Ευαγγελισμό». Έως τον Ιούλιο θα εφαρμόζεται σε 14 μεγάλα νοσοκομεία και έως τις αρχές του 2026 παντού. Θυμίζω ότι για να μειώσουμε την πίεση στα ΤΕΠ και να εξυπηρετούνται οι ασθενείς πιο γρήγορα, έχουμε ήδη εντάξει Κέντρα Υγείας στις εφημερίες του λεκανοπεδίου και αυτό έχει ήδη δώσει ανάσα στο σύστημα. Προχωράμε τώρα με ενίσχυση των εφημεριών με 500 τραυματιοφορείς και εξετάζουμε, μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κάποια σοβαρά περιστατικά από το ΕΚΑΒ να εξυπηρετούνται και από τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Υπάρχουν ακόμη πολλά πεδία που πρέπει να βελτιωθούν. Όμως το ΕΣΥ μέρα με τη μέρα αλλάζει, με σχέδιο και συνέπεια. Με αυξημένη χρηματοδότηση κατά 74% από το 2019 και κατά 120% ειδικά στα νοσοκομεία. Με νέες, σύγχρονες υποδομές και συνεχείς προσλήψεις προσωπικού, με ψηφιακές υπηρεσίες, διαφάνεια στις προμήθειες, απογευματινά χειρουργεία -έχουν ήδη γίνει 5.000, με τον Προσωπικό Ιατρό και τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Και μένοντας σε αυτό το τελευταίο σημείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι πάνω από 2.5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». Πάνω από 363.500 συμπολίτες μας έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω έλεγχο, ενώ πάνω από 65.000 έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα -σώζωντας χρόνο και ζωές. Και επειδή ακριβώς πιστεύουμε και επενδύουμε στην πρόληψη, από τα μέσα του μήνα, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) ενισχύουν τη δράση τους. Εκτός από κατ’ οίκον φροντίδα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, προχωρούν και σε ειδικά προγράμματα πρόληψης για ενήλικες, ηλικιωμένους και παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές, δηλαδή σε ορεινές περιοχές και σε μικρά και πολύ μικρά νησιά της χώρας. Μπορεί να το έχω πει πολλές φορές, αλλά θεωρώ χρέος μου να το επαναλάβω: όταν σας έρθει το μήνυμα, αν είστε δικαιούχος κάποιου από τα προγράμματα πρόληψης που υλοποιούμε, μην αμελήσετε να κάνετε την εξέταση.

Παραμονή στον χώρο της υγείας με άλλα δύο αξιοσημείωτα θέματα: πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι δύο πρώτες μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες σε παιδιά χαμηλού σωματικού βάρους. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα των γιατρών του Ωνασείου Νοσοκομείου, αλλά και σε όλους τους γιατρούς από τη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Νεφρού του Γ.Ν.Α. Λαϊκό, το Γ.Ν. Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού, αλλά και από το Ηνωμένο Βασίλειο που συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία πράξη.

Το δεύτερο θέμα αφορά την ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ με το νέο υπερσύγχρονο Beechcraft King Air 360C, μια χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τη συνεχή και έμπρακτη στήριξη στην προσπάθειά μας να εξυπηρετήσουμε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Το ΕΚΑΒ διαθέτει πλέον τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, μια πολύ σημαντική υποδομή σε μια χώρα με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της πατρίδας μας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς και γρήγορες αεροδιακομιδές σε μεγαλύτερα νοσοκομεία από νησιά και ορεινές περιοχές.

Όμως, μία ακόμα σημαντική δωρεά είναι αυτή του κοινωφελούς Ιδρύματος Λασκαρίδη. Δύο αναβαθμισμένα Μη Επανδρωμένα Συστήματα V-Bat εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τα οποία διαθέτουν υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ευελιξίας και αυτονομίας, με πολλαπλές επιλογές στον χειρισμό εν κινήσει. Μπορούν, μάλιστα, να επιχειρήσουν υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε περιβάλλον παρεμβολών, με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Προορίζονται για την επιτήρηση της περιοχής των νησιών του βόρειου και νότιου Αιγαίου. Ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτή τη δωρεά. Παράλληλα, αξίζει να πούμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, έχει ήδη προκηρύξει τέσσερα καινοτόμα προγράμματα ανάπτυξης μη επανδρωμένων και θα προκηρύξει ακόμη δύο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Αλλάζω θέμα και μεταφέρομαι σε όσα πολύ σημαντικά συμφωνήσαμε στη Ρώμη κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου. Οι συμφωνίες αφορούν δύο βασικούς άξονες: την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Ιταλίας. Σε ό,τι αφορά τα τρένα, η χώρα μας θα επενδύσει παραπάνω από 400 εκ. στον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του δικτύου, την αποκατάσταση των ζημιών από τον Daniel και στην εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας. Η ιταλική πλευρά θα επενδύσει 360 εκ. ευρώ για να αποκτήσουμε σύγχρονα τρένα ήδη από το 2026, καθώς και καινούργια αμαξοστάσια. Με την έτερη ελληνο-ιταλική συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση, στόχος μας είναι να τριπλασιάσουμε τη δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, από τα 500 MW στα 1.500 MW. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας, όσο και για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων.

Πάμε τώρα στη νομοθετική ρύθμιση που ξεκαθαρίζει τα πράγματα στον κατασκευαστικό κλάδο όσον αφορά στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και ανταποκρίνεται στις σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με τη νέα ρύθμιση διασφαλίζεται η συνέχιση των εργασιών σε κτήρια που ξεκίνησαν νόμιμα έως και την 11η Δεκεμβρίου 2024, ενισχύεται η ασφάλεια των οικοδομικών αδειών, ενώ προβλέπονται δίκαιες διαδικασίες αναθεώρησης όπου απαιτείται. Παράλληλα και για πρώτη φορά εισάγεται ο μηχανισμός του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου ως εργαλείου αντιστάθμισης και βιώσιμης αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος. Η ρύθμιση αφορά όλους τους κατόχους οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν βάσει του παλαιού οικοδομικού κανονισμού και κάνουν χρήση των συγκεκριμένων κινήτρων και προσαυξήσεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά. Επίσης, αφορά αγοραστές, επενδυτές, κατασκευαστές και Υπηρεσίες Δόμησης που έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης και αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών.

Μιας και πλησιάζει καλοκαίρι, να σας πω πως την Παρασκευή ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων για το «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2025» της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για τις αιτήσεις έως την Τετάρτη 21 Μαΐου και θα δοθούν 70.000 vouchers για παιδιά 6-16 ετών. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Προτεραιότητα δίνεται σε ευάλωτες ομάδες, καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για ΑμεΑ και μονογονείς, ενώ εξακολουθούν να μοριοδοτούνται όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν και όσοι έκαναν αίτηση τα τελευταία 2 χρόνια αλλά δεν έλαβαν επιταγή. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο: https://www.gov.gr/.../kat.../programmata-kataskenoseon-oaed.

Επανέρχομαι στο ζήτημα των φετινών τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων όπου, χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου, αυτήν την εβδομάδα είχαμε και άλλα καλά νέα, καθώς ανακοινώθηκαν από την αγορά μειώσεις έως και 32% σε σχέση με πέρυσι στα εισιτήρια των ταχύπλοων που χρησιμοποιούσαν ήδη πράσινο καύσιμο. Οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν οικογένειες και παρέες 3 ατόμων και άνω. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την κυβέρνηση στο μέτωπο της ακρίβειας, της στήριξης των πολλών και στην ώθηση που θα δοθεί στον τουρισμό όπως και στα νησιά μας.

Στο ψηφιακό κομμάτι της ανασκόπησης τώρα, η εφαρμογή «digispect» έρχεται για να εξασφαλίσει αξιοπιστία, ταχύτητα και διαφάνεια στην καταγραφή ζημιών σε κτήρια μετά από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμούς ή πλημμύρες, στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικής αρωγής. Μέχρι τώρα, οι καταγραφές γίνονταν χειρόγραφα και πολλές φορές υπήρχαν λάθη, καθυστερήσεις ή δυσκολία στο να ξέρεις πού ακριβώς είναι κάθε κτήριο. Στο εξής, οι μηχανικοί θα μπορούν να κάνουν αυτοψίες ψηφιακά από το κινητό ή το tablet μέσω αυτής της εφαρμογής και τα δεδομένα θα αποθηκεύονται αυτόματα σε μια online γεωχωρική βάση. Έτσι, θα ξέρουμε άμεσα πού και πόσα «κόκκινα σπίτια» υπάρχουν, ώστε να κινηθεί χωρίς καθυστέρηση η κρατική αρωγή. Οι μηχανικοί από τις Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης στη λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες και είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν το σύστημα, όταν και αν -ελπίζουμε να μην- χρειαστεί.

Μένοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική που κάνουν ορισμένοι από την αντιπολίτευση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας έρχεται από την αληθινή ζωή. Φέτος τον Μάρτιο, μόνο στον τομέα του τουρισμού, καταγράφηκε εκτίναξη κατά 637% στις δηλωθείσες υπερωρίες σε σχέση με πέρυσι. Σημαντική ήταν η αύξηση στο λιανεμπόριο κατά 97%, στη βιομηχανία κατά 81% και στην εστίαση κατά 55%. Διαφάνεια στην αγορά εργασίας, καλύτερος έλεγχος, προστασία των εργαζομένων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής μας. Στην πράξη και όχι στα εύκολα λόγια.

Περνώντας στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να συγχαρώ την ΕΛΑΣ για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών της αιματηρής επίθεσης στη Νομική, αλλά και για την εκκένωση του κυλικείου της σχολής που τελούσε υπό κατάληψη από ομάδα «αυτοδιαχείρισης» του χώρου. Να συγχαρώ και τον Πρύτανη για την άμεση ανταπόκρισή του. Σήμερα, λίγες μέρες μόνο μετά, ο χώρος της Σχολής δεν θυμίζει σε τίποτα την εικόνα που παρουσίαζε κατά την περίοδο της κατάληψης. Η μάχη με την ανομία στα πανεπιστήμια είναι διαρκής και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά το παράδειγμα της Νομικής καταδεικνύει ότι όταν υπάρχει βούληση και συνεργασία μεταξύ Πρυτανικών Αρχών και Πολιτείας, η εικόνα στα πανεπιστήμιά μας αλλάζει με επιμονή, σχέδιο και σκληρή δουλειά. Έχουμε αναγνωρίσει πως η βαριά εγκληματικότητα που σε πολλές περιπτώσεις λυμαίνεται ορισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, χρειαζόταν αυστηρότερα μέτρα για να αντιμετωπιστεί και αυτό θα συμβεί με την αγαστή συνεργασία των Πρυτανικών Αρχών. Τα Πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές και στους καθηγητές και όχι σε μειοψηφίες που θεωρούν ότι μπορούν να «μασκαρεύουν» τις εγκληματικές τους πράξεις με ιδεοληψίες περασμένων δεκαετιών. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν θα γίνεται ανεκτή από κανέναν.

Να έρθω στα θετικά αποτελέσματα που καταγράφονται στον πρώτο χρόνο εφαρμογής της κοινωφελούς εργασίας ως εναλλακτικής μορφής έκτισης ποινών, ένα μέτρο που είχε θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα από το 1997 και επί 27 χρόνια παρέμενε ανενεργό. Με τον Νέο Ποινικό Κώδικα, ο θεσμός αναμορφώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή, προς όφελος τόσο της Δικαιοσύνης, όσο και των πολιτών. Καταδικασμένοι για ήσσονος απαξίας πλημμελήματα και για ποινές που δεν υπερβαίνουν τα δύο χρόνια, μπορούν να προσφέρουν κοινωνική εργασία σε νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, ανασκαφές αρχαιοτήτων κ.α. Από τον Μάιο του 2024 έως σήμερα, 742 καταδικασθέντες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, κατόπιν αίτησής τους. Οι φορείς που έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής είναι 233 και προσφέρουν 3.059 θέσεις απασχόλησης σε τομείς όπως η καθαριότητα, το πράσινο και η φύλαξη. Πρόκειται για μια δίκαιη ποινή, ορθή και αναλογική που συνεισφέρει στην πρόληψη της υποτροπής, στην αντεγκληματική πολιτική και στην κοινωνική επανένταξη.

Θα κλείσω με αφορμή και τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μουσείων με μια σύντομη αναφορά σε όσα έχουμε πετύχει από το 2019 στον τομέα αυτό, προς όφελος των πολιτών και της αναπτυξιακής δυναμικής της πατρίδας μας. Μέσα σε σχεδόν 6 χρόνια, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αποδώσει στην ελληνική κοινωνία 26 σημαντικά νέα ή πλήρως ανακαινισμένα Μουσεία, που αναδεικνύουν τόσο τον σύγχρονο όσο και τον αρχαίο πολιτισμό μας. Ανάμεσά τους η Εθνική Πινακοθήκη και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, τα Αρχαιολογικά Μουσεία στην Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη, τα Μουσεία του Αγίου Νικολάου, των Χανίων και της Μεσαράς στην Κρήτη, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Δήλου και την Αρχαιολογική Συλλογή της Σάμης στην Κεφαλονιά. Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την ίδρυση και επανέκθεση 28 ακόμα Μουσείων, με σταδιακές παραδόσεις από τη φετινή χρονιά ως το 2028. Μεταξύ αυτών, το Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, τα Μουσεία στο Τατόι, στη Χίο, στα Τρίκαλα, στο Αργοστόλι, στη Σπάρτη, στο Άργος, στην Κομοτηνή και στο Αγαθονήσι. Κορυφαίο εγχείρημα της προσπάθειάς μας αποτελεί η διαδικασία εκπόνησης και ωρίμανσης της μελέτης για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο πολιτισμός είναι η ψυχή της χώρας και η πιο σταθερή γέφυρα με το μέλλον. Και σε αυτό το πεδίο προχωράμε με σχέδιο, με σεβασμό και αποφασιστικότητα.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σε όλα όσα διαβάσατε, υπάρχει ένας κοινός στόχος: να γίνει η πρόοδος μετρήσιμη στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών. Δεν είναι όλα λυμένα, το ξέρω. Αλλά κάθε εβδομάδα κάτι αλλάζει, κάτι προχωρά. Συνεχίζουμε. Καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους».

