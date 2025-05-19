«Η 19η Μαΐου μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα οδυνηρό και ανεξίτηλο συλλογικό τραύμα: τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας του περασμένου αιώνα, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης γενοκτονίας των Ελλήνων και γενικά των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μια οργανωμένη επιχείρηση εξόντωσης, διωγμών, προσφυγιάς και βίαιου ξεριζωμού», υπογραμμίζει και προσθέτει:

«Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων (Ποντίων, Μικρασιατών, Ανατολικοθρακιωτών) της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν αφορά μόνο την ιστορική δικαίωση και τη διατήρηση της μνήμης απέναντι στη λήθη και την παραχάραξη. Αποτελεί παράλληλα πράξη ευθύνης, που συνδέεται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάγκη πρόληψης αντίστοιχων ειδεχθών εγκλημάτων».

«Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους απογόνους των προσφύγων και σε όλους όσοι κράτησαν άσβεστη τη μνήμη. Συνεχίζουμε στο πλευρό τους τον αγώνα για την καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», σημειώνει.

«Δεν ξεχνούμε - Τιμούμε - Διεκδικούμε. Για την ιστορική αλήθεια, την ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», καταλήγει η ανάρτηση του Σ. Φάμελλου, στην οποία περιλαμβάνεται και το πρωτοσέλιδο της Αυγής στις 19 Μαΐου 1994, την πρώτη χρονιά που τιμήθηκε επίσημα από την Ελληνική Πολιτεία η Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μετά την καθιέρωσή της από τη Βουλή των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου 1994.

Η 19η Μαΐου μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα οδυνηρό και ανεξίτηλο συλλογικό τραύμα: τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.



Ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας του περασμένου αιώνα, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης γενοκτονίας των Ελλήνων και γενικά των χριστιανικών… pic.twitter.com/tMsQsdW4Ry — Socratis Famellos (@SFamellos) May 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.