Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

«Η προάσπιση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί ύψιστο εθνικό μας χρέος» αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος

γενοκτονια ποντιων

«Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας». Αυτό τονίζει με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

«Η προάσπιση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί ύψιστο εθνικό μας χρέος» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας Γενοκτονία Ποντίων
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark