Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

«Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας». Αυτό τονίζει με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική & κοινωνική ζωή της χώρας. Η προάσπιση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί ύψιστο εθνικό μας χρέος.#genocide #ponticgenocide pic.twitter.com/KxQ8Zip4h9 May 19, 2025

«Η προάσπιση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί ύψιστο εθνικό μας χρέος» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.