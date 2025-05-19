Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

«Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας». Αυτό τονίζει με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική & κοινωνική ζωή της χώρας. Η προάσπιση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί ύψιστο εθνικό μας χρέος.#genocide #ponticgenocide pic.twitter.com/KxQ8Zip4h9— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 19, 2025
«Η προάσπιση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί ύψιστο εθνικό μας χρέος» προσθέτει ο κ. Δένδιας.
