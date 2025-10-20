«Η συγκεκριμένη πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί την πρώτη συγκροτημένη πρόταση για περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των παράκτιων γειτονικών καρτών. Και αυτό γιατί αφορά συγκεκριμένες χώρες με συγκεκριμένη θεματολογία», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού περί κοινής συνόδου των κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο. «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία αμιγώς της Ελλάδας, που δεν έχει ερείσματα, ούτε σχετίζεται με άλλα κράτη», όπως διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η Ελλάδα αφού διασφάλισε με διπλωματικά μέσα την ειρήνη στη γειτονιά της και ανέπτυξε σημαντικά τη γεωπολιτική της θέση και τα διαπραγματευτικά της επιχειρήματα, αποδεικνύει έμπρακτα ότι επιθυμεί τη συζήτηση επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, που είναι και αυτονόητος όρος στο επίπεδο αυτό. Προφανώς δεν τίθεται θέμα οποιασδήποτε συνεκμετάλλευσης, γιατί ακούστηκαν και τέτοια που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεδομένου ότι η θεματολογία αφορά ζητήματα που το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο απαιτεί συζήτηση», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Ενημέρωσε, μάλιστα, ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα διερευνηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη η δυνατότητα μιας τέτοιας δομής και εφόσον αυτό καταστεί δυνατόν, θα προετοιμαστεί η σχετική συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

