Μαρινάκης: «Διάλογος με τους αγρότες αλλά με ανοιχτούς δρόμους»

Θετικός στον διάλογο με τους αγρότες αλλά με ανοιχτούς δρόμους, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των συντακτών.

Σημείωσε πως η κυβέρνηση θα δώσει παραπάνω χρήματα σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να τα πάρουν. «Οι νόμιμοι να πάρουν περισσότερα. Διάλογος χωρίς ταλαιπωρία με ανοιχτούς δρόμους και ενιαία εκπροσώπηση για να βγει μία άκρη», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης.

«Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών», τόνισε.

Αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι είναι καθήκον της πολιτείας να προστατέψει τις κρατικές υποδομές.

Αναφορικά με το σχέδιο νόμου που προβλέπει δημιουργία Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης το οποίο θα αντικαταστήσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει ένας καινούργιος ΕΝΦΙΑ, το διαψεύδουμε κατηγορηματικά».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι αύριο Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.