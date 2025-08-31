Μαρινάκης: Αυτό που πραγματικά αποτελεί «δεξιά ατζέντα» είναι μια στρατηγική για μια υπερήφανη και ισχυρή Ελλάδα

Αναλυτική αποτίμηση της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης με έμφαση στην στάση έναντι Ουκρανίας, τις σχέσεις με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, και την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή έκανε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη «Καθημερινή».

Ο κ. Μαρινάκης προχώρησε σε ανάλυση του πολιτικού κλίματος γύρω από την πιθανότητα επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτές τις φήμες και εξελίξεις. Στη συνέχεια έδωσε απαντήσεις για την κοινοβουλευτική κριτική προς τη διαχείριση των θεμάτων ευρωεκλογών, ενώ αναφέρθηκε και στις προοπτικές ανάκαμψης για τη Νέα Δημοκρατία, τη στάση που κρατάει το κόμμα και η κυβέρνηση σε δύο ζητήματα της επικαιρότητας (Τέμπη-ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά και στον ρόλο της επερχόμενης εξεταστικής επιτροπής. Τέλος επεξήγησε της θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τον εκλογικό νόμο, τη ΔΕΘ και τις προτεραιότητες πολιτικής για την οικονομική ανάκαμψη και τη στήριξη της οικογένειας.

Για τη στάση που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση στον πόλεμο Ρωσίας -Ουκρανίας ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η στάση υπέρ της Ουκρανίας θεωρείται μονόδρομος λόγω της απειλής αναθεωρητισμού που υφίσταται η Ελλάδα. Η υπεράσπιση της Ουκρανίας δεν περιορίζεται σε συμμαχικές δεσμεύσεις, αλλά αντικατοπτρίζει την υπεράσπιση ευρωπαϊκών αξιών και αρχών που προάγονται τόσο από την ΕΕ όσο και από το ΝΑΤΟ. «Είναι αδιανόητο κάποιοι, που παρουσιάζονται ως «υπερπατριώτες», τη μια μέρα να δακρύζουν υποκριτικά για την Κύπρο και την άλλη να ζητάνε να κάνουμε τα "στραβά μάτια" για την Ουκρανία» είπε.

Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση ότι ευνοεί μόνο τους Δημοκρατικούς διαψεύδεται: η ελληνική διπλωματία διατηρεί διαχρονικές, στενές σχέσεις με το σύνολο του αμερικανικού πολιτικού φάσματος και υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός δέχτηκε θερμή υποδοχή από το Κογκρέσο πριν από χρόνια και ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα υποστηρίζονται από γερουσιαστές τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών.

Για το εάν υπάρχουν δύο σχολές στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η εξωτερική πολιτική είναι μία και ενοποιημένη και υπαγορεύεται από τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα διπλωματικά επιτεύγματα της τελευταίας διετίας όπως: Υπογραφή ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, διεύρυνση της αιγιαλίτιδας ζώνης από 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, προσελκύσεις στρατηγικών επενδύσεων από εταιρείες όπως η Chevron και η Exxon Mobil, και στερέωση των συνόρων μέσω θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Απαντώντας σε ερώτηση για τις φήμες δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και το κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία θεωρεί τον πρώην πρωθυπουργό «βατό» αντίπαλο, αλλά και για την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει φήμες περί μελλοντικών κινήσεων συγκεκριμένων προσώπων ή πολιτικών σχηματισμών. Επισήμανε ότι η συζήτηση γύρω από μελλοντικές αλλαγές δεν βοηθά τους πολίτες. «Από κει και πέρα, πράγματι κάποιοι επενδύουν και στη χώρα μας, στην ακροδεξιά ρητορική και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε» είπε και προσέθεσε: «Θα στέλναμε σε κρίσιμες Συνόδους Κορυφής έναν πολιτικό που λέει δημοσίως ότι μας "τσιπάρουν" με τις νέες ταυτότητες; Θα ήθελαν οι πολίτες μια νέα -ω μη γένοιτο- υβριδική απειλή στα σύνορα να την διαχειριστεί ένας από τους πολιτικούς που επένδυσαν σε "χαμένα βαγόνια" και "εξαφανισμένους νεκρούς"; Αυτό που πραγματικά αποτελεί "δεξιά ατζέντα" είναι μια στρατηγική για μια υπερήφανη και ισχυρή Ελλάδα. Και επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα μας κατάφερε να σταθεί όρθια και να μεγαλώσει, στην πιο δύσκολη παγκόσμια συγκυρία».

Σε ερώτηση για το εάν η σημερινή ΝΔ αποκηρύσσει τη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική ο κ. υφυπουργός στον πρωθυπουργό είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητήθηκε από τον πρωθυπουργό, ούτε οι προθέσεις, ούτε ο πατριωτισμός κανενός από τους προκατόχους του.

Ερωτώμενος για τα ποσοστά που κατέγραψε η ΝΔ στις προηγούμενες ευρωεκλογές ο κ. Μαρινάκης είπε ότι παρά τις καθαρά νικηφόρες της, η απόσταση από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση παραμένει σημείο προβληματισμού. Στόχος είναι μέχρι τις βουλευτικές εκλογές ο κόσμος αυτός να πειστεί από το σύνολο των πολιτικών μας» είπε και προσέθεσε ότι στόχος είναι «να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη» του ελληνικού λαού.

Για τα ζητήματα των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η αντιπολίτευση τεχνηέντως ταυτίζει δύο εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους υποθέσεις. Για τα Τέμπη η κυβέρνηση προωθεί την απευθείας παραπομπή υπουργών στον φυσικό δικαστή με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο διαχωρίζεται από τη διαδικασία που αφορά μη πολιτικά πρόσωπα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση επικαλείται τη διάκριση μεταξύ πολιτικών προσώπων και μη, επισημαίνοντας ότι η παρούσα υπόθεση αφορά εμπλοκή δύο υπουργών σε δικογραφία με συγκεκριμένο περιεχόμενο (42 διώξεις για την περίπτωση Καραμανλή, πολύ μικρότερο σε ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για μη πολιτικά πρόσωπα).

Ο κ. Μαρινάκης είπε ακόμα ότι η Εξεταστική Επιτροπή θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για τη διαλεύκανση και τη διαφάνεια, με προσδοκία ότι θα φωτίσει κάθε πτυχή της υπόθεσης σε βάθος χρόνου.

Σε αναφορά για αλλαγή του εκλογικού νόμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα κάτι που ξεκαθάρισε πρόσφατα ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει από το βήμα της ΔΕΘ η κυβέρνηση στους Έλληνες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι κύριος στόχος της πολιτικής είναι να ληφθούν μόνιμα μέτρα που θα αυξάνουν το εισόδημα των πολιτών μέσω σταθερής μείωσης φόρων, ενίσχυσης της οικονομίας και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας. Εξίσου σημαντική προτεραιότητα είναι πολιτικές στήριξης της οικογένειας. «Η δημογραφική κρίση πληγώνει την Ελλάδα, όπως και τις υπόλοιπες χώρες. Σε συνέχεια όσων μέτρων έχουμε ήδη λάβει, χρειάζεται ακόμα πιο ουσιαστική ενίσχυση της μέσης ελληνικής οικογένειας. Όπως και να έχει, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών - με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Γαλλίας - εμείς θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα που αυξάνουν μόνιμα το εισόδημα των πολιτών» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

